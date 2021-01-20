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Fitbit正式加入Google 承諾用戶隱私保護不變

中央社 / 台北20日電
Google在2019年11月宣布，已達成協議以21億美元（約新台幣617億元）價格收購美商Fitbit。路透
Google在2019年11月宣布，已達成協議以21億美元（約新台幣617億元）價格收購美商Fitbit。路透

智慧手錶大廠Fitbit 今天對用戶發信告知「正式加入 Google」，有了Google的資源、知識和全球平台，Fitbit未來將能更快創新，但強調將維持數據隱私和安全保護，使用者的健康數據不會用於Google廣告

Google在2019年11月宣布，已達成協議以21億美元（約新台幣617億元）價格收購美商Fitbit，歷經國際委員會審查後，智慧裝置品牌Fitbit執行長、總裁暨共同創辦人帕可（James Park）今天發出信件告知用戶，「Fitbit正式加入Google」。

帕可表示，13年前共同創立Fitbit時，提出了一個簡單但大膽的想法，「讓世界上的每個人都變得更健康」。自2009年推出第一款Fitbit智慧手環到現在，Fitbit已經在超過100個國家或地區銷售了超過1.2億個裝置；在某些個案中，從使用者那裡聽到，Fitbit甚至幫助挽救了生命，所有用戶總共走了275兆步，並記錄了超過150億小時的睡眠時間。

Fitbit指出，這次收購將創造許多機會、而Fitbit會繼續提供適用於Android和iOS作業系統的選擇；並將維持強而有力的數據隱私和安全保護，讓用戶對自己的數據資料保有控制權；同時Fitbit將保持公開透明，讓用戶瞭解收集資料的內容和原因。

有關用戶隱私，Fitbit強調，Google將繼續保護Fitbit使用者的隱私，並已與全球監管機構做出一系列具有約束力的承諾，確保Fitbit使用者的健康數據不會用於Google廣告，並且該數據將與其他Google廣告資料分開保存。Google也確認其將繼續允許Fitbit使用者選擇連接至第三方服務。

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