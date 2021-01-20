倫敦油價創逾一周最大漲幅 銅價下跌 金價持平

黃金價格周二持平，一方面美元下跌，與此同時投資者也在押注即將就任的美國新一政府將通過立法行動促進經濟成長；倫敦市場原油價格出現一周多以來最大漲幅；銅價下跌。

●布蘭特原油創下一周多來最大漲幅

倫敦市場原油上漲2.1%。拜登提名出任財政部長葉倫呼籲國會「大舉」推行經濟刺激措施。美元疲軟也增加了以美元計價的大宗商品的吸引力。

瑞穗證券期貨部門主管Bob Yawger表示：「葉倫暗示將會有大規模經濟刺激，這意味著將創造需求。」他表示，對未來幾周美元走軟的預期將會開始促進通貨再膨脹交易，原油正是這種交易的核心標的。

3月交割的布蘭特原油原油期貨價格上漲1.15美元，收於每桶55.90美元； 2月交割的西德州中級原油（WTI）較上周五上漲62美分，收於每桶52.98美元。美國周一逢金恩紀念日，因此沒有價格結算。

●黃金持平

美國股市逼近歷史高點，美國公債殖利率上升，都對黃金需求不利。

ThinkMarkets的市場分析師Fawad Razaqzada在周二的報告中表示：「大多數風險資產在上漲，看起來通貨再膨脹交易在卷土重來，」 「這種樂觀情緒在一定程度上反映了關於政府將加大支出的預期。」

紐約時間下午3:34，現貨黃金下跌不到0.1%，至每英兩1,840.14美元。白銀和鈀金下跌，白金變動不大。

●銅價下跌

在2020年上漲26%之後，銅價過去4周有3周下跌。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir周二說：「這些利多因素推動了市場上漲，現在可能在想"現在怎麼辦？我們需要新東西"。」「市場可能已經消化了中國、疫苗和刺激因素。接下來什麼因素會讓我們從8,000美元升至10,000美元？」

倫敦時間下午5:59，LME銅價下跌0.2%，結算價每噸7,954美元。鋅、鎳和鉛上漲，鋁和錫下跌。