快訊

鬥魂父與子：日本「小學生大相撲」的修行之路

倫敦油價創逾一周最大漲幅 銅價下跌 金價持平

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

金價格周二持平，一方面美元下跌，與此同時投資者也在押注即將就任的美國新一政府將通過立法行動促進經濟成長；倫敦市場原油價格出現一周多以來最大漲幅；銅價下跌。

●布蘭特原油創下一周多來最大漲幅

倫敦市場原油上漲2.1%。拜登提名出任財政部長葉倫呼籲國會「大舉」推行經濟刺激措施。美元疲軟也增加了以美元計價的大宗商品的吸引力。

瑞穗證券期貨部門主管Bob Yawger表示：「葉倫暗示將會有大規模經濟刺激，這意味著將創造需求。」他表示，對未來幾周美元走軟的預期將會開始促進通貨再膨脹交易，原油正是這種交易的核心標的。

3月交割的布蘭特原油原油期貨價格上漲1.15美元，收於每桶55.90美元； 2月交割的西德州中級原油（WTI）較上周五上漲62美分，收於每桶52.98美元。美國周一逢金恩紀念日，因此沒有價格結算。

●黃金持平

美國股市逼近歷史高點，美國公債殖利率上升，都對黃金需求不利。

ThinkMarkets的市場分析師Fawad Razaqzada在周二的報告中表示：「大多數風險資產在上漲，看起來通貨再膨脹交易在卷土重來，」 「這種樂觀情緒在一定程度上反映了關於政府將加大支出的預期。」

紐約時間下午3:34，現貨黃金下跌不到0.1%，至每英兩1,840.14美元。白銀和鈀金下跌，白金變動不大。

●銅價下跌

在2020年上漲26%之後，銅價過去4周有3周下跌。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir周二說：「這些利多因素推動了市場上漲，現在可能在想"現在怎麼辦？我們需要新東西"。」「市場可能已經消化了中國、疫苗和刺激因素。接下來什麼因素會讓我們從8,000美元升至10,000美元？」

倫敦時間下午5:59，LME銅價下跌0.2%，結算價每噸7,954美元。鋅、鎳和鉛上漲，鋁和錫下跌。

倫敦 葉倫 原油價格 金價

延伸閱讀

美準財長支持更大規模紓困案 國際油價收高

期貨商論壇／黃金期 伺機進場

葉倫將赴國會 預料重申不尋求弱勢美元政策

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

相關新聞

美國務院認定 中國新疆作為構成種族滅族

美國國務卿龐培歐今天表示，經審慎檢視相關事證，認定中國正對新疆維吾爾族等少數民族進行「種族滅族」，自2017年起犯下任意...

科技股跌深反彈 疫苗紓困送利多

由於企業陸續公布最新財報，市場傳有進一步紓困政策，加上加快疫苗配發的訊號，股市從上周跌勢中反彈。

歐亞線航運費 八周漲三倍

英國金融時報報導，由中國大陸運往歐洲的船運費用在過去八周漲了三倍多，並且創下歷史新高，主因是新冠肺炎疫情打亂了全球貿易，...

以國必勝客 測試無人機送餐

披薩業者和科技新創多年來都在勾勒餐點從天而降的願景，如今必勝客（Pizza Hut）正試圖在以色列把這件事化作現實，不過...

高盛美銀財報 一高一低

在交易和承銷業務大噴發以及併購交易升溫的帶動下，高盛去年第4季獲利飆增153%；相形之下，美國銀行（BofA）因創歷史新...

優衣庫App新增電支功能

日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）將在其手機應用程式（App）新增電子支付功能，顧客只需在收銀台用手機掃描QR Cod...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。