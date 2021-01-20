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美國公司稅調高至28%？葉倫：美承受得起、先克服疫情

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）

美國財長被提名人葉倫19日出席參院提名聽證會時表示，在與全球其他經濟體合作的情況下，美國承受得起調高公司稅。

葉倫在回應參議員柯瑞柏（Mike Crapo）提問時表示：「我們期盼透過經濟合作發展組織（OECD）的協商，積極與其他國家在有關跨國公司稅方面合作，試圖阻止已造成破壞性、公司稅降到谷底的全球競爭。」

葉倫說：「在這種情況下，就算是調高公司稅，我們也將確保美國企業的競爭力。」她指的是有關調高公司稅率的共同一致努力。

拜登在總統大選期間，提議將公司稅率從目前的21％調高至28％。美國在2017年減稅之前，公司稅率為35％。

不過，葉倫仍然審慎表示，任何調高公司稅率的計畫，都必須在政府認為美國已克服新冠病毒疫情之後，才能開始進行。

葉倫 疫情

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