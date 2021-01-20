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按ADR水準 台積電已漲到735元 與費半同創歷史新高
台積電ADR周二大漲4.9%收131.30美元，較台北交易股票溢價17.3%，盤中一度大漲7%。費半大漲3.4%，再創歷史新高。
聯電ADR飆漲13.8%。日月光大漲7.9%。
美國股市周二走高，美國財長提名人葉倫在國會力主推出龐大的紓困計畫，幫助美國這個全球最大經濟體度過由新冠肺炎疫情引發的衰退。
道瓊工業指數上漲116.26點，至30,930.52點，漲幅0.4%。標普500指數上漲30.66點，至3798.91點，漲幅0.8%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲198.68點，收13,197.18點，漲幅1.5%。
台灣加權股價指數昨天大漲265.37點收15,877.37點。台積電漲3.3%收627.00元。聯電漲6.8%收53元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.45 +7.88 105.50 1.85
中華電 CHT 110.84 -0.20 111.00 -0.14
台積電 TSM 735.75 +4.85 627.00 17.34
聯電 UMC 55.98 -13.78 53.00 5.62
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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