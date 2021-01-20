米努勤政策被砍掉重練

紐時分析，從金融監管到少數族群的貸款，美國準財長葉倫正準備大刀闊斧改變現任財長米努勤的政策。

紐時指出，葉倫認為財長的工作有兩大職責：一是幫助民眾維持生計一直到疫情結束；二是重建經濟使美國人能在這個全球化的世界更具競爭力。

葉倫若獲國會同意任命，她對這項職務的看法將與前任的米努勤大不相同，包括葉倫對金融監管、及保護經濟免受系統性風險衝擊所採取的方法。

兩年前，葉倫在一封致米努勤的聯名信中，籲請他不要推動放寬監管大型金融公司的計畫，並警告這麼做可能威脅美國的金融體系穩定，但他們的請求並未被採納。當時米努勤指示，美國金融穩定監督委員會（FSOC）繼續推動不再認定大型、非銀行的金融機構是金融體系的威脅。

如今，葉倫準備恢復監管措施。葉倫和副財長提名人亞德耶莫近幾周來，馬不停蹄地聽取產業團體建言，消息人士說，兩人強調需要建立「公平的成長」，動用財政部的工具對抗氣候變遷及重建FSOC等監管機關。

全美金融改革聯盟執行長唐納說，會談強調勞動者、種族正義及不平等，這是個很好的起點」。