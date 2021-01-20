葉倫：新一輪紓困 須大膽行動

美國財政部長被提名人葉倫19日對參議院金融委員會表示，美國政府必須「大膽行動」（act big），新一輪新冠肺炎疫情紓困計畫，才能支撐經濟復甦。葉倫談話增添全球金融市場的樂觀氛圍，全球股市、國際油價、歐元等貨幣匯率19日盤中攀漲。

參院金融委員會19日舉行葉倫的提名確認聽證會，葉倫以視訊方式出席聽證會。她在事先擬好的證詞中表示：「無論是總統當選人（拜登）、還是我，在（上周）提出這項（規模1.9兆美元的）紓困方案時，並非不了解國家的債務負擔。但在當前利率處於歷史低點的情況下，我們能做的最明智之舉，就是大膽行動，長期而言，我相信裨益將遠超過成本，特別若我們在乎幫助長久以來都陷入困頓的民眾。」

葉倫說，經濟學家常有歧見，「但我認為現在有個共識：若沒有進一步行動，我們現在可能陷入更漫長、更痛苦的衰退，稍後也將在經濟留下長久傷痕。未來幾個月，將需要更多援助，以配送新冠疫苗、重啟學校、幫助讓消防隊與教師保住工作的各州」。

葉倫的言論再度升高投資人對於拜登政府將加碼刺激經濟的期望，全球股市19日盤中走揚，美股三大指數早盤漲0.7%-1%，道瓊工業指數躍漲約200點，國際油價漲逾1%，歐元升值0.5%，美元指數則貶0.3%。 這些發言也凸顯葉倫的身分改變，從任職Fed主席時、擔任Fed獨立性與理念的捍衛者，搖身一變成為拜登政策的推銷員。

葉倫表示，若她擔任財長，將面臨「雙重任務」，一為幫助美國民眾安度新冠肺炎困境，二是更長期的目標，必須重建美國經濟，為更多民眾創造更多繁榮，並確保美國勞工能在競爭日益激烈的全球經濟中競爭。

雖然拜登團隊的燃眉之急為推動通過紓困方案，但也正在準備第二套規模龐大的復甦計畫，聚焦於基礎建設、綠能、醫療保健以及教育等。