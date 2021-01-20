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鑽石生產一哥漲價5%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

彭博資訊報導，全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）已調漲鑽石售價，漲幅為數年來最大，反映鑽石產業正開始自新冠疫情封鎖措施的衝擊中復甦。

知情人士透露，隸屬英美資源集團（Anglo American）的戴比爾斯，在今年第一場看貨會上，把大多數1克拉以上的鑽石價格調漲約5%。戴比爾斯未公布具體價格變動，但知情人士表示，在該公司近十年來的幾波漲價行動中，這樣的漲幅可能是數一數二大。

對於漲價的報導，戴比爾斯的發言人拒絕評論。

去年上半年，疫情封鎖措施讓鑽石產業完全停擺，但該產業復甦的速度讓許多人大感意外。美國和中國大陸的重要假期銷售強勁，中間商的庫存不足，創造了強勁需求。

去年第4季，鑽石產業開市出現復甦跡象；原鑽買家開始補充庫存，為該產業最重要的感恩節到中國農曆新年銷售季節預做準備。戴比爾斯的業績開始回溫，也得以在去年12月調高價格。

鑽石 疫情 漲價

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