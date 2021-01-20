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優衣庫App新增電支功能

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
日本快時尚品牌優衣庫App將新增電子支付功能，顧客在收銀台用手機掃描QR Code，便能完成付款。（路透）
日本快時尚品牌優衣庫App將新增電子支付功能，顧客在收銀台用手機掃描QR Code，便能完成付款。（路透）

日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）將在其手機應用程式（App）新增電子支付功能，顧客只需在收銀台用手機掃描QR Code，便能完成付款。顧客的購買紀錄將更容易追蹤，公司的計畫、生產及銷售效率也會隨之提升。

優衣庫母公司迅銷集團（Fast Retailing）19日宣布，已與三井住友銀行（SMBC）攜手開發數位支付「Uniqlo Pay」功能，旗下Uniqlo App如今可連結用戶的信用卡或銀行帳戶，消費者可以在日本幾乎所有優衣庫門市（約800家），透過Uniqlo App進行數位支付；迅銷自家的電商平台及其服裝品牌極優（GU）實體店，未來也將推出這項服務。

優衣庫商店的電子支付服務，以往都由第三方業者處理。門市已允許顧客使用一些其他的行動支付App來付款，但只有在消費者同時打開行動支付及Uniqlo的App時，迅銷才能取得其性別及年齡等資訊，而許多消費者通常懶得同時打開兩款App。

迅銷希望提高Uniqlo App的使用率，以收集更多客戶數據，並希望透過整合電子支付功能，減少民眾在店內結帳的等待時間。

Uniqlo App已累積約3,000萬次下載次數，加入電子支付功能後，迅銷勢必將成為日本擁有最多行動支付用戶的零售業者。

目前PayPay是日本最大行動支付App，擁有超過3,500萬名用戶。

迅銷上周公布財報，上季營業利益激增23%至1,131億日圓（11億美元），逼近歷史新高，甚至超越新冠肺炎疫情爆發前的水準，原因是疫情使消費者改變購物行為之際，迅銷的機能和休閒服飾持續獲消費者青睞。

日本 優衣庫 疫情

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