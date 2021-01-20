高盛美銀財報 一高一低

在交易和承銷業務大噴發以及併購交易升溫的帶動下，高盛去年第4季獲利飆增153%；相形之下，美國銀行（BofA）因創歷史新低的利率傷害消費者金融業務，上季獲利下滑約28%。

高盛上季獲利與營收均優於市場預期，淨利由一年前的17.2億美元激增至43.6億美元；每股盈餘躍增至12.08美元，遠優於分析師預估的7.47美元。上季營收為117.4億美元，也遠高於市場預期的99億美元。

華爾街六大銀行中，高盛的交易與投銀業務所占營收比重最大。拜股票承銷費用增近三倍之賜，投銀業務營收較一年前攀升27%，固定收益交易營收增至18.8億美元，但略低於預期的20.6億美元；股票交易員營收大增四成至23.9億美元，遠高於預估的18.9億美元 。

美銀上季淨利則下滑至54.7億美元，低於一年前的67.5億美元；每股盈餘降至59美分，但優於分析師預估的55美分。美銀上季營收下滑約10%至202億美元，主因淨利息收益銳減16%至103億美元。