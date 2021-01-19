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拓展光學市場 Lumentum同意以57億美元收購Coherent

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國光學元件製造商Lumentum宣布，將以價值57億美元的現金和股票收購美國雷射製造商Coherent。路透
美國光學元件製造商Lumentum宣布，將以價值57億美元的現金和股票收購美國雷射製造商Coherent。路透

美國光學元件製造商Lumentum宣布，將以總價57億美元的現金和股票，收購美國雷射製造商Coherent，以拓展光學市場的新領域。Coherent周二（19日）盤前股價大張逾30%。

彭博資訊報導，根據18日公布的聲明文件，Lumentum每股將支付每股100元美元現金和1.1851股的自家股票，換取Coherent股東手中每1股股票，較上周五（15日）收盤價溢價49%。

此交易將有助於整合兩家公司的事業，使Coherent的光學和雷射業務（包括微電子、航空和國防市場）與Lumentum的電信、數據通訊網路和3D感測光學部門結合。

該聲明稱，在收購完成後的兩年內，這樁交易預估可創造逾1.5億美元的年度綜效，在交易完成後的第一個完整年度期間，將對以非通用會計準則（non-GAAP）計算的每股盈餘有所貢獻。

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