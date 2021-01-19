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英特爾董事長傳透過醫療科技標的SPAC IPO籌資10億美元

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾（Intel）董事長伊許拉（Omar Ishrak） 路透
英特爾（Intel）董事長伊許拉（Omar Ishrak） 路透

彭博新聞引述知情人士報導，英特爾（Intel）董事長伊許拉（Omar Ishrak）計劃為一家以醫療技術業為併購標的空白支票公司籌資，目標籌資7.5億美元到10億美元。

伊許拉原本當過醫療設備業者美敦力(Medtronic)的執行長和董事長。知情人士透露，伊許拉最快可能在周二向美國證管會送件。知情人士透露，高盛是這項首次公開發行股票的主辦券商。避險基金經理人約書亞．芬克（即貝萊德創辦人芬克之子）以 及美敦力副總裁 Jean Nehme將在這家特殊目的併購公司（SPAC）擔任要職，伊許拉本人則出任這家公司董事長。

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