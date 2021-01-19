晶片業又一整併 Lumentum傳將收購雷射製造商Coherent

華爾街日報周一（18日）報導，知情人士透露，光學元件製造商Lumentum擬收購雷射製造商Coherent，最快本周就會正式宣布，收購將以現金和換股方式進行，條件細節尚無法得知，不過以上周五的收盤價，Coherent市值為37億美元，Lumentum80億美元。

華爾街日報說，這兩家公司生產的產品被用於各式機具之中，範圍從雷射眼部手術到半導體製造包羅萬象。Lumentum在台灣新北市有據點；公司主要製造光學元件，應用於雲端網路建構、資料傳輸、海底通訊等。

Coherent則是雷射與相關產品製造商，公司產品被用在醫學、科學儀器、工業應用和半導體製造。

兩家公司的總部都在美國加州。一旦合併，將可整合彼此資源，降低成本，達到客戶日益複雜的需求。