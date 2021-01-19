美財長提名人葉倫說 新一輪紓困計畫必須「大刀闊斧」

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
葉倫人事案預料將是拜登所有關鍵政府職位提名人中爭議最小的。路透
葉倫人事案預料將是拜登所有關鍵政府職位提名人中爭議最小的。路透

美國財政部長被提名人葉倫周二將對參議院金融委員會表示，美國政府祭出新一輪新冠肺炎疫情紓困計畫時必須「大刀闊斧」。 參院金融委員會將於周二舉行葉倫提名確認聽證會。

將於周三宣誓就職的美國總統當選人拜登上周宣布了一項1.9兆美元的刺激計畫提案，他已表示，需要大膽投資來提振經濟，加快疫苗分發以控制疫情。

葉倫在一份事先擬好的聽證會證詞中表示：「無論是總統當選人，還是我，提出這項紓困方案時並非不了解國家債務負擔。但當前利率尚低處於歷史谷底的情況下，我們能做的最明智的事情，就是大刀闊斧。」

她在證詞中說：「我相信裨益將遠遠超過成本，特別若是關注的是幫助那些苦苦掙扎很久的人。」

葉倫在這份準備好的證詞中還指出，必須重建美國經濟，「為更多民眾創造更多繁榮，並確保美國勞工能夠在競爭日益激烈的全球經濟中競爭。」

葉倫將以虛擬方式出席聽證會。她也將告訴參議員，美國經濟存在根深柢固的不平等，拜登政府的長遠目標是「為更多人創造更多繁榮」。

她說： 「早在新冠肺炎疫情感染美國人之前，我們就生活在一個K形經濟中，富者恆富，勞動人民被甩得越來越遠。」她說，「對於有色人種尤其如此」。

拜登的一位盟友表示，葉倫人事案預料將是拜登所有關鍵政府職位提名人中爭議最小的，但她仍可能被問到有關拜登在稅收和支出提案方面的事宜。

葉倫 拜登

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