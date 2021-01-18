夏普用面板廠無塵規格生產口罩 每日量產70萬片

日經新聞報導，在夏普公司位於三重縣的面板廠內，一間無塵室24小時持續運作，九條產線每天生產出共70萬片口罩，該室內部空氣乾淨的程度，媲美液晶面板生產廠的無塵程度。

這些產線有機台產出由三層不織布組合、有鼻樑條的口罩，再附上耳帶，經過檢驗後分裝。日經報導指出，此處機器不斷發出隆隆聲，與大約一年前寂靜的情況迥然不同。

夏普是在去年3月開始生產口罩，做為企業協助舒緩疫情責任的一部分。此後，口罩已成為夏普的一項主要業務，去年11月累計出貨量達1億片。如今，隨著日本新冠疫情案例激增，夏普正試圖提高效率，要把口罩業務轉變為能夠創造獲利的事業。

夏普面板科技公司面板生產副總經理西村英一郎表示：「這項計畫出乎預期之外。我從沒想過我會負責。」擁有面板生產專業技術的西村一郎過去曾協助三重廠、奈良天理廠啟動面板生產。他沒有口罩製造經驗，但公司也找不到其他人，臨危受命的他接著從台灣母公司鴻海尋求協助，取得兩台機器，並在2020年3月24日投產。

隨後，「夏普牌」口罩讓日本民眾瘋搶，甚至讓夏普推特發文感嘆，「口罩竟成為百年家電廠最熱銷的產品」。

日本去年春天口罩嚴重短缺的情況已有緩解，現在每個口，罩價格不到10日圓（約台幣2.7元）。至於夏普的口罩每個售價約55日圓（約台幣14.8元），屬於高價位，夏普除了維持品質競爭力外，去年12月已開始提供新服務，向訂用戶定期供應口罩。