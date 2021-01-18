空中發射火箭 英維珍軌道公司首度測試成功
英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）旗下維珍軌道公司今天成功從波音747飛機機翼上發射火箭，這是該公司首次從空中發射火箭進入太空，為發射低成本衛星的新方法鋪路。
維珍軌道公司（Virgin Orbit）5月間曾進行同樣測試但未成功，這是該公司第2次嘗試。測試成功後，維珍軌道公司推文說：「LauncherOne火箭已抵達軌道！現在沒在調度中心的團隊成員真是笨呆了。」
今天的測試是在位於洛杉磯北方沙漠的莫哈維太空站（Mojave Air and Space Port）展開，波音（Boeing）747改造飛機Cosmic Girl綁上21公尺長的LauncherOne火箭之後起飛，飛抵太平洋上空必要的高度後放開火箭，火箭發動機接著啟動，送火箭進入地球軌道，並將酬載放上太空。
LauncherOne火箭此次把10枚美國國家航空暨太空總署（NASA）的衛星送入軌道。
重量在300至500公斤間的小型衛星市場正蓬勃發展，維珍軌道公司希望替小型衛星營運商提供快速且有彈性的服務。
從飛機上發射火箭理論上會比垂直發射來的有彈性，因為以這種方式發射只需一條飛機跑道，不需用到太空發射台。
維珍軌道公司2012年創立，總部位在美國加州。
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