快訊

周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

空中發射火箭 英維珍軌道公司首度測試成功

中央社 / 華盛頓17日綜合外電報導

英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）旗下維珍軌道公司今天成功從波音747飛機機翼上發射火箭，這是該公司首次從空中發射火箭進入太空，為發射低成本衛星的新方法鋪路。

維珍軌道公司（Virgin Orbit）5月間曾進行同樣測試但未成功，這是該公司第2次嘗試。測試成功後，維珍軌道公司推文說：「LauncherOne火箭已抵達軌道！現在沒在調度中心的團隊成員真是笨呆了。」

今天的測試是在位於洛杉磯北方沙漠的莫哈維太空站（Mojave Air and Space Port）展開，波音（Boeing）747改造飛機Cosmic Girl綁上21公尺長的LauncherOne火箭之後起飛，飛抵太平洋上空必要的高度後放開火箭，火箭發動機接著啟動，送火箭進入地球軌道，並將酬載放上太空。

LauncherOne火箭此次把10枚美國國家航空暨太空總署（NASA）的衛星送入軌道。

重量在300至500公斤間的小型衛星市場正蓬勃發展，維珍軌道公司希望替小型衛星營運商提供快速且有彈性的服務。

從飛機上發射火箭理論上會比垂直發射來的有彈性，因為以這種方式發射只需一條飛機跑道，不需用到太空發射台。

維珍軌道公司2012年創立，總部位在美國加州。

火箭 太空 波音

延伸閱讀

NASA探月計畫遇挫 巨型火箭測試失敗草草結束

測試最強發射系統 NASA登月有譜

籃網首秀一掃火箭低潮 哈登賽後難掩興奮喜悅

坦言對休士頓有所虧欠 哈登IG發文感謝火箭

相關新聞

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

路透引述消息人士報導，川普政府已通知包括英特爾在內的華為供應商，政府正撤銷允許向華為供貨的特定許可證，而且打算否決數十件...

英富豪布蘭森太空夢 首次空投火箭發射衛星成功！

英國富豪布蘭森（Richard Branson）的衛星發射公司Virgin Orbit，周日將火箭送上太空，首次證明其「...

歐洲之星客流量銳減95%有破產之虞 再求英國金援

高速列車歐洲之星（Eurostar）的營運商再度請求英國政府提供紓困，表示新冠疫情引發的旅客人數銳減，讓該公司可能面臨破...

今天開盤前 五件國際事不可不知

以下是今天開盤前，上周末與18日清晨最值得關注的五件國際要聞：

奧迪逾1萬名員工放無薪假 受車用晶片短缺衝擊

由於全球車用晶片短缺，福斯集團旗下豪華車牌奧迪（Audi）被迫延後一些高價位車款的生產，並且讓超過1萬名員工放無薪假。

加稅非優先考量…拜登上任 將有限度刺激財政

民主黨的拜登本周就任美國總統，儘管民主黨在參議院、眾議院拿下多數，但投信法人認為，考量疫情持續、國會席次並非絕對優勢等因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。