美投資黑名單再增九陸企 小米入列

美國總統川普卸任前加強打壓中國大陸企業，不僅再把小米、中國航空工業集團等九家企業增列至投資黑名單內，還把中國海洋石油集團（CNOOC，中海油）納入出口黑名單，在任期的最後幾天持續加碼施壓中國大陸。

美國國防部14日新增九家企業至疑似與大陸軍方有關聯的清單，包括小米集團、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、中微半導體設備公司、籮筐技術公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團及中國商用飛機公司，禁止美國投資人持有或交易這些企業的證券，使該等企業面臨在美下市或遭國際指數除名的風險。

海康威視、中國電信、中國移動及中芯國際等中國企業都已被列入其中，美國投資人須在今年11月11日時，完全出售手中持有的這份清單企業證券。

其中中微半導體設備是台積電設備供應商之一，台積電對此回應「採購來源非限於單一廠商，此限制與公司營運無關」，不會受到影響。

台積電蝕刻設備採購對象主要是應材、科林研發、東京威力科創等，中微半導體與台積電從28奈米開始合作，也配合5奈米生產，但據了解，中微半導體主要供貨台積電大陸廠區，台積電南科廠區有部分機台協力配合，但占比相對其餘外商設備相當低。

投資黑名單上的企業數量因而擴增至44家，也凸顯華府希望緊縮籌資管道的陸企產業，也擴及消費電子與商用飛機領域。

小米業務聚焦於手機和家電，過去都躲過美國的壓力，因而這次被納入清單讓分析師措手不及，中國商用飛機公司遭納入，也將衝擊北京希望扶植國內航空業者、槓上波音和空中巴士的雄心。

商務部同日也以協助大陸恫嚇南海鄰國為由，把中海油納入「實體清單」，未來企業要出口美國技術給中海油使用前，都須向商務部申請批准；商務部也把國有的北京天驕航空產業投資有限公司（Skyrizon）納入軍方終端用戶清單，原因是該公司持續推動收購並掌控嚴重威脅美國國安與外國政策利益的技術，若出口商、轉出口商和轉讓方，要出口、轉出口或轉讓指定技術給該公司，也須申請許可。

川普任期只剩不到一周，還持續推動打擊陸企，凸顯他想在下周卸任後，維持華府對抗北京的立場。美國總統當選人拜登雖表明反對川普的對陸戰略，但也因此獲得更多協商籌碼。

不過，路透引述國務院一名高級官員指出，川普政府接下來不太可能把更多陸企納入投資黑名單。