美企採購禁令 鎖定六國

美國商務部14日公布新規範，將禁止美國企業向中國大陸和其他五個對手國家購買通訊技術。這些規則要到60天後才會生效，屆時如何推行和是否實施，將取決於候任總統拜登。

商務部公布通訊產品採購新規，將中國大陸、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴和委內瑞拉馬杜洛政府列為對手國，以可能構成國安風險為由，禁止美國企業採購來自這些國家的通訊硬體、軟體及其他設備。這項新規範涵蓋六種領域的科技，包括用於關鍵基礎建設的軟體、無人機與監視攝影機等硬體，賦予商務部能阻檔進口或核發許可證的新權力。

企業團體也表達意見，認為若是規則內容太廣泛，將會阻礙仰賴進口的美國產業。川普政府官員說，這些規定並非為了阻擋所有進口，企業可向商務部事先申請，確認交易是否被允許。

華爾街日報指出，這些新規已醞釀超過18個月，是根據總統川普2019年5月簽署的行政命令制定，也是川普政府意圖遏制中國大陸、並影響拜登政府處理對陸關係方式的行動之一。拜登顧問曾表示，打算限制美國對中國大陸科技的依賴，但將於20日上任的拜登團隊還沒制定具體政策。