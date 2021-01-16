路透：對陸企制裁...可能川規拜隨

路透分析指出，美國金融業高階主管們已逐漸接受一波又一波的陸企投資禁令，並預期總統當選人拜登上台後，將繼續保留這些規定。摩根士丹利估算，若要完全落實華府的投資禁令，美國投資人將須賣出近120億美元的陸企股票。

美國投資黑名單上的陸企已增至44家，根據總統川普發布的行政命令，美國投資人須在今年11月11日以前，徹底出脫投資的黑名單陸企有價證券。

這項投資禁令在不同機關、不同指引的修改和解讀後，產生混亂，並且攪動亞洲市場。金融機構賣出投資組合中可能受影響的公司，資產管理公司也以低價賣出持有部位。

這些針對陸企的制裁，將在拜登上任後生效，但金融業人士對拜登撤銷禁令的期望不高，因而都在擔憂進入中國大陸資本市場的機會將面臨愈來愈多限制。拜登交接團隊成員對於將會如何處置川普投資禁令，不予置評。

路透採訪的多位金融專業人士都認為，拜登的政策不太可能馬上大幅改變，因當前政治環境並不適合做出改變。美國一家大型交易平台的高階主管指出，業界假定這項禁令會存在很長一段時間，拜登政府幾乎不可能上任之初就動用手中的政治籌碼，採取被認為對大陸示弱的行動。

摩根士丹利策略師估算，美國投資人須在11月11日前出脫約85億美元的陸企股票部位，12月3日前還要再賣出33億美元部位。