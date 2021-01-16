鮑爾：討論縮表…還不是時候

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日表示，美國經濟還遠未達成Fed的通膨與就業目標，現在要討論縮減購買債券，「還不是時候」，希望在市場對經濟成長預期升高、甚至在討論Fed可能提早緊縮貨幣政策之際，排除這種預期。他也強調，不宜太早退出寬鬆政策，並承諾真需要縮表時，事先將會充分預告。

鮑爾14日在一場線上研討會表示，「我們知道要非常謹慎地溝通資產購買計畫。現在不是談論退出（收購債券計畫）的時候。我認為這是全球金融海嘯的另一個教訓，要小心別過早退出。」Fed目前每月收購1,200億美元的政府證券，直到就業和通膨目標「取得實質的重大進展」。

鮑爾說，美國經濟還「遠未達到我們的（通膨與就業）目標」，「我們也強力承諾，在就業市場表現良好且真正完成復甦之前，會繼續使用貨幣政策工具」。這段話淡化在新冠疫苗普遍接種後，經濟將加速復甦、從而可能促使Fed提前緊縮貨幣政策的市場預期。

他提到七年前的教訓，當時投資人對Fed考慮縮表的訊息感到意外，造成金融市場動盪、公債殖利率衝高。

鮑爾指出，在經濟情勢變得Fed適合開始討論縮減購債措施的確切日期時，將事先充分與市場溝通，在Fed啟動逐步縮減購債規模之前，「我們將讓世界知道，非常清楚地向公眾說明」。

曾在Fed擔任經濟學家的Cornerstone總體公司合夥人裴利說，鮑爾顯然不急著減碼購債，「現階段明智之舉是，別對縮減購債設定時間表」。

鮑爾也淡化處理今年的通膨展望，他在被問到通膨前景時表示，他的回答聚焦於就業市場、以及經濟受傷的程度，強化Fed當前的鴿派論調。他也說，基於當前經濟問題、及公衛危機之嚴重，近期內還不會調升利率。