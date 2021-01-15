Zoom受惠疫情賺飽飽，卻因四大原因而股價下跌、需發新股籌資？

視訊會議平台Zoom計劃通過自2019年首次公開募股（IPO）以來，最大規模的股票發行籌資15億美元資金。在新冠肺炎疫情間，股票翻倍上漲的Zoom，為何選在這個時間點籌資？

視訊會議軟體Zoom受惠新冠肺炎疫情下，遠端工作和學習的需求大增，股票市值也翻倍飆漲。週二（12日），Zoom向美國證券交易委員會 （SEC）提交發行新股約440萬股，以配售總值15億美元（約420億台幣）新股的申請文件。

目前Zoom的認股價格，預計會落在週一收盤的337.71美元，規模更是2019年Zoom首次公開募股，股票銷售價格（36美元）的十倍左右。且根據《彭博》引述知情人士的消息指出，這些新股預計在13日開始交易。

Zoom近期股價下跌，因為這四點？

受惠於新冠肺炎疫情，Zoom去年股價翻漲500％以上，一舉使Zoom創辦人兼CEO的袁征，成為《Forbes》雜誌2020年4月號封面人物。

在疫情期間，Zoom的付費用戶數量大幅增加，且過去兩季的營收成長皆超過350%。而去年11月發佈的財報顯示，第4季的成長會接近330%。

但預計在2021年中，成長幅度恐大幅減弱。和去年10月中旬創下的最高點568.34美元相比，近期Zoom更大跌近40%。綜括而言，有四大原因：第一，同期比較標準更為嚴苛；第二，疫苗的問世，也使市場預期未來遠距工作的需求下降。

第三，自去年以來，Zoom就深陷隱私及資安疑慮，不論是使用者毫不知情的狀況下，將用戶個資，共享給臉書（Facebook）和LinkedIn，或是用戶在沒被邀請的情況下，可以亂入他人的視訊會議中，至今仍難以消除大眾對平台的疑慮。

第四，也是最主要導致Zoom股價下跌的原因，正是資本雄厚的競爭者搶著瓜分視訊會議的市場。例如，微軟（Microsoft）的Teams、臉書、Google Hangouts，以及思科等，反映投資者擔心競爭者眾多的情況，恐對未來Zoom的營收空間造成衝擊。

Zoom為何選在這時點，發行新股？

Zoom並在聲明中表示，預計同時授予承銷商30日的額外配售權，以額外增發最多2.25億美元。而摩根大通（JPMorgan Chase＆Co.）擔任此次發行的唯一帳簿管理人。

目前市值近1000億美元的Zoom，擁有可進行重大收購的股權。

根據《CNBC》報導指出，Zoom雖已獲利，但發行新股可填補強化資產負債表。截至去年10 月，該公司擁有的現金和等價物為7.305億美元，高於1月的2.831億美元。

該報導更表示「二次出售將提供現金增資，並可能使目標對潛在交易更具吸引力。」

Zoom則表示，計劃將這筆資金運用在營運支出和資本支出，且「也可能將一部分淨收益用於對互補業務，產品，服務或技術的收購或戰略投資。」

另外，值得注意的是，同日Zoom更公布，雲端電話服務 Zoom Phone 用戶累計達到100萬人寫下新的里程碑。但在疫情逐漸復甦的今日，Zoom未來股價還能屢創新高嗎？勢必得先解決根本的資安疑慮，且發展出不同於競爭品牌的特色。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.1.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）