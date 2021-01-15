紐約油價觸及10個月最高 銅價連三漲 金價持穩

紐約油價漲至10個月最高，市場預期可能達2兆美元的經濟紓困計畫可望提振美國燃油消耗；銅價連續三天上漲，投資人等候拜登宣布經濟刺激計畫細節。金價基本持穩。以下是整理自彭博的商品行情：

●紐約油價觸及10個月最高

美國基準原油期貨合約上漲1.3%。據CNN報導，拜登交接團隊向國會盟友介紹了經濟刺激方案規模。美元下跌也提振了大宗商品價格。

西德州中級原油（WTI）2月交割原油期貨上漲66美分，結算價報每桶53.57美元；布蘭特原油3月交割原油期貨上漲36美分，收於每桶56.42美元。

●銅價連三日上漲

新一輪經濟刺激前景提振了對基礎設施和製造業原物料的需求預期。銅價從3月低點反彈了80%以上，上周一度觸及每噸8,000美元以上的近八年高位。

紐約資產管理公司Ospraie Management LLC的創始人Dwight Anderson 周三對彭博電視說，他預料「有史以來最好的大宗商品周期之一到來」

除高盛、貝萊德外，美國銀行分析師周四也表示，受政府刺激措施、通膨加快上升和歐美經濟復甦推動，銅價可能重返每噸10,000美元以上的高位。

倫敦市場銅上漲0.5%，結算價報每噸8,048.50美元。鎳上漲，鋁、鋅、鉛和錫下跌。

●金價持穩

今年以來，隨著美國公債殖利率上升，黃金表現疲軟。如今投資人又在評估日益上升的通膨預期，這可能會重新點燃對於通膨對沖工具黃金的需求。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，現在不是討論退出超寬鬆貨幣政策的時候。

紐約時間下午3:07，現貨金價持平，報每英兩1,845.36美元，盤中 一度上漲0.7%。