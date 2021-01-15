快訊

清晨4：44分無情大火 高雄母抱女嬰共2大2小無生命跡象

台積電ADR大漲逾6％再創歷史新高 盤中一度狂飆12.9％

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周四大漲6%收126.45美元，再創新高。路透
台積電ADR周四大漲6%收126.45美元，再創新高。路透

台積電ADR周四大漲6%收126.45美元，再創新高，較台北交易股票溢價19.7%，盤中一度狂飆12.9%。台積電昨天法說會公布今年資本支出大增，最高將達280億美元，遠高於市場所料。

費城半導體指數也大漲2.1%，再創歷史新高。

聯電ADR也大漲近7%至9.51美元。日月光ADR大漲4.6%至7.46美元。

美國股市三大指數周四小跌，投資人觀望拜登即將推出規模1.9兆美元的經濟刺激計畫內容，料將首度面臨通關國會的考驗。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數下跌68.95點，至30,991.52點，跌幅0.2%。標普500指數下跌0.4%，至3,795.54點，跌幅0.4%。那斯達克綜合指數小跌0.1%，收13,112.64點。

台灣加權股價指數昨天下跌62.79點收15,707.19點。台積電跌2.2%收592.00元。聯電跌0.2%收49.90元。

台積電 半導體 標普 ADR

延伸閱讀

拜登印太戰略：穩定台海

黃介正／美中台「關係正常化」

拜登將推2兆美元刺激計畫 通貨再膨脹行情持續發酵

拜登就職眾星祝福 卡卡和珍妮佛羅培茲等獻藝

相關新聞

台積電ADR大漲逾6％再創歷史新高 盤中一度狂飆12.9％

台積電ADR周四大漲6%收126.45美元，再創新高，較台北交易股票溢價19.7%，盤中一度狂飆12.9%。台積電昨天法...

台積電擴大投資 ADR漲近6%再登歷史新高

台積電美國存託憑證（ADR）今天大漲6%，衝上歷史新高價位。分析指出，台積電規劃年度資本支出創新高，凸顯公司高層看好半導...

等待紓困案公布 科技股帶頭下跌

交易員等待拜登公布大型經濟紓困方案，科技股下跌，帶動股指小跌。

特斯拉將召回15萬輛車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）13日以安全疑慮為由，要求特斯拉召回約15.8萬輛Model S和Model X...

美元走低 鮑爾表示短期內不會升息

美元周四（14日）收盤下跌，聯準會（Fed）主席鮑爾稍早發表鴿派言論，表示短期內不會升息，和拒絕Fed可能在近期縮減購債...

新冠刺激數位盜版 台電影天堂再入美「惡名昭彰」名單

美國貿易代表署（USTR）14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。