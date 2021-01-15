台積電ADR大漲逾6％再創歷史新高 盤中一度狂飆12.9％

台積電ADR周四大漲6%收126.45美元，再創新高，較台北交易股票溢價19.7%，盤中一度狂飆12.9%。台積電昨天法說會公布今年資本支出大增，最高將達280億美元，遠高於市場所料。

費城半導體指數也大漲2.1%，再創歷史新高。

聯電ADR也大漲近7%至9.51美元。日月光ADR大漲4.6%至7.46美元。

美國股市三大指數周四小跌，投資人觀望拜登即將推出規模1.9兆美元的經濟刺激計畫內容，料將首度面臨通關國會的考驗。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數下跌68.95點，至30,991.52點，跌幅0.2%。標普500指數下跌0.4%，至3,795.54點，跌幅0.4%。那斯達克綜合指數小跌0.1%，收13,112.64點。

台灣加權股價指數昨天下跌62.79點收15,707.19點。台積電跌2.2%收592.00元。聯電跌0.2%收49.90元。