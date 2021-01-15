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新冠刺激數位盜版 台電影天堂再入美「惡名昭彰」名單

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新冠刺激數位盜版 台電影天堂再入美「惡名昭彰」名單

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表署14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，架設在台灣的電影天堂（DYT88）連續兩年遭USTR點名。圖／翻攝自網路
美國貿易代表署14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，架設在台灣的電影天堂（DYT88）連續兩年遭USTR點名。圖／翻攝自網路

美國貿易代表署（USTR）14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，與中國大陸相關的購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單，微信旗下的「微店」，被形容為「盜版商品多到很難找到沒盜版的」；架設在台灣的電影天堂（DYT88）連續兩年遭USTR點名。

USTR提到，去年由於去年新冠肺炎大流行，影響了盜版產品的交易，除了數位盜版增加，很多國家的海關都發現有大量仿冒的個人防護醫療裝備、醫療耗材，和假的新冠肺炎藥物等。

USTR提到，社群媒體平台沒有反盜版的機制與工具，出現大量盜版產品；USTR點名的惡名昭彰市場分為39家線上商店與34座實體市場。

USTR表示，英國、德國、西班牙、法國與義大利的亞馬遜網站，都面臨仿冒商品混入平台問題，不僅對消費者來說真假難辨，移除仿冒商品的程序漫長繁複；可喜的是，亞馬遜去年與美國政府合展開聯合行動，防止仿冒商品進入美國，以保護美國消費者。

在線上商店部分，俄羅斯與中國大陸為大宗；與去年報告相比，中國大陸部分有雲端處理服務「百度網盤」與提供用戶架設網路商店的「微店」新遭列入。

百度網盤提供使用者平台與其他使用者共享盜版電影、電視節目與書籍的檔案連結，；微店讓用戶架設網路商店，宣稱有超過8000萬家註冊，消費者超過1億人，USTR報告中形容，「盜版商品在其中的交易量和交易比率『高到很難發現不是盜版的商品』。」

此外，近兩年都被點名的還有，中國大陸第二大電商平台拼多多（Pinduoduo）、最大的跨境電商平台敦煌網（DHgate），據點在新加坡，由中國大陸實際掌控的線上購物網站蝦皮，與阿里巴巴集團旗下的淘寶等。

USTR報告表示，「電影天堂」架設在台灣，是全球最受歡迎的非英語網站，提供未經授權的電影、電視節目和音樂等，以友善介面吸引用戶，嚴重威脅中國大陸境內外合法內容供應商；2019年中國大陸當局展開對電影天堂的調查，仍在進行中。

另外，受消費者歡迎的網飛（Netflix）也被盜版，USTR點名爆米花時光（Popcorn Time），指其提供串流盜版電影，最近在丹麥被判有罪，在部分歐洲國家已被禁止。

有關實體市場，USTR表示，受到新冠肺炎影響，去年被點名的中國大陸深圳羅湖商業城與泰國曼谷的帕蓬夜市（Patpong Night Market）的交易幾乎停擺，不代表盜版問題改善；中國大陸仍是盜版產品的主要來源，主要城市的打擊盜版政策根本沒落實，一些惡名昭彰的市場仍在。

最新報告點名8個中國大陸實體市場，包括福建莆田安福批發市場、上海亞太新陽服飾禮品市場、深圳華強北電子產品商業中心、廣州越秀區一帶批發市場、北京日壇商務樓、北京秀水市場、遼寧五愛市場，與浙江義烏國際商貿城。

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