世界首創 東大成功開發低成本量子密碼通訊技術

為提高網路等通訊安全，各國正競相開發量子密碼通訊技術，東京大學團隊成功開發出實現低成本小型化裝置不可或缺的訊號處理方法，創世界首例，有助於量子密碼通訊的普及化。

日本放送協會（NHK）報導，網際網路（Internet）等通訊，目前把各種資料加密後進行傳輸，但功能遠較超級電腦更強大的量子電腦真正實用化以後，現今使用的密碼技術恐怕很容易就會被破解。

因而各國正競相開發理論上絕對無法被破解的新世代密碼通訊技術「量子密碼通訊」。日本在技術開發方面居於全球領先地位，包括東芝於去年宣布將這項技術事業化等。

現今已實用化技術是利用光子傳送訊號的通訊方式，因為涉及處理極小粒子，必須維持攝氏零下負溫度環境，勢必耗費高昂設備成本。

東京大學研究團隊藉由利用特殊函數進行訊號處理，在常溫下不使用光子，透過光纖利用光波傳送，證實可保持相同密碼強度，這是全球實證首例。

主持這項研究的東京大學小芦雅斗教授表示，使用此技術就可能開發出低成本小型化裝置，有助於高度安全量子密碼通訊的普及化。

這項研究成果於13日出刊的英國科學雜誌「自然通訊」（Nature Communications）發表。利用此番發現常溫下也能保有量子密碼通訊的密碼強度方法，可能開發出低成本小型化裝置，不僅可供軍事情報等國家情報傳送使用，民間企業的數據通訊也可望活用。

譬如，在產業用雷射加工機械領域，正著手開發利用AI（人工智慧）學習精密加工材料的溫度和形狀等資料，自動尋找出最適當加工方法的技術，這類學習資料成為重要產業機密，殷切期待能引進確保高度安全性的量子密碼通訊。