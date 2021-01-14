英特爾「奇才」能否扭轉乾坤 如賈伯斯改造蘋果？

VMware執行長杰辛格（Pat Gelsinger）下月將重返老東家英特爾、在公司遭遇重大挑戰時刻接任執行長。為什麼許多分析師對此消息紛紛鼓掌叫好，英特爾股價也大漲回應？

財經網站MarketWatch報導指出，杰辛格19歲就加入英特爾，並且任職30年，期間受到共同創辦人諾伊斯（Bob Noyce）、摩爾（Gordon Moore ）與葛洛夫（Andy Grove）啟發，尤其備受行事嚴謹的前執行長葛洛夫稱讚，因此年紀輕輕就一路晉升，在公司內部素有「少年奇才」之稱，最後在2000年升任英特爾首位技術長，並擔任其他主管職。直到2009年。眼見無望接掌執行長大位，而跳槽到EMC（今已併入戴爾科技公司）。

杰辛格重返老東家，正值英特爾關鍵時刻。英特爾在半導體製造領域長期領先優勢不再，維權投資人施壓改變，且股東訴訟纏身。

Insight64分析師Nathan Brookwood形容：「這是自從賈伯斯重返蘋果以來，最重大的科技奇才回歸。」

杰辛格主導設計英特爾80486處理器架構，他擁有工程師背景，加上近年來領導企業軟體公司進軍雲端運算市場—英特爾此刻最大的成長領域，以及下一個戰場的起點—成為眾人希望的寄託。

Enderle集團首席分析師Robert Enderle形容，杰辛格對英特爾來說，有如一位「完美風暴」執行長，「他對英特爾知之甚詳，很清楚這家公司成功的關鍵，以及此刻需要的是什麼，因為他曾待過EMC/VMware。

分析師指出，2013年科再奇（Brian Krzanich）獲任命為執行長，但他任內表現乏善可陳，英特爾在他掌舵下從技術領先者淪為落後者，製程創新進展開始延遲。他留下一截爛攤子，給從財務長升任執行長的史旺（Bob Swan）收拾，但因史旺缺乏技術背景，公司士氣變得低落。如今科技「奇才」杰辛格回歸，被視為引領英特爾走出新康莊大道的希望所繫。

Raymond James分析師Chris Caso在致客戶報告中寫道：「我們相不出，還有誰比他更適合出任英特爾執行長。」 note to clients.

Enderle形容杰辛格有如頂尖賽車好手，史旺像是技工，「他們需要史旺修理水管，讓公司營運重上軌道，但現在需要一流駕駛。」