石化上下游營運受惠

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

輕裂廠生產用料石油腦近半個月來大漲逾12.5%，將催出石化市場買氣，預期將帶動上游的乙烯等三大石化基本原料，到下游聚氯乙烯（PVC）等五大泛用樹脂新一輪漲勢，石化業上下游營運受惠可期。

台塑化、中油，雖可自煉石油腦，惟不敷各自旗下近300萬公噸乙烯產能和107萬噸乙烯產能的輕裂廠進料需求，因此，均須定期向國外採購。因供應吃緊，石油腦價格從本月初的每公噸479美元一路攀升至昨（14）日的近540美元，大漲每公噸逾60美元，漲幅達12.5%，該兩大生產商雖已部署2月所需進口量，仍高度關注市況發展。

業者指出，聚乙烯現貨市場，因石油腦漲價也跟著漲，乙烯報價由每公噸995美元大漲至1,065美元，近一周漲幅逾7%。

台塑化和中油對本月將可望順勢調漲乙烯價格，擴大利差。

中油 漲價

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