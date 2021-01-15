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特斯拉將召回15萬輛車

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美國NHTSA要求特斯拉召回約15.8萬輛Model S和Model X。（路透）
美國NHTSA要求特斯拉召回約15.8萬輛Model S和Model X。（路透）

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）13日以安全疑慮為由，要求特斯拉召回約15.8萬輛Model S和Model X，可能會成為特斯拉歷來最大規模安全召回行動之一。

NHTSA表示，初步認定2012至2018年的Model S，以及2016至2018年的Model X出現一項與行車安全有關的瑕疵；這些車輛的媒體控制單元（MCU）若發生故障，可能導致觸控螢幕失效，進而影響除霧、倒車顯影等安全功能。

NHTSA要求汽車製造商召回車輛的情況並不常見，因為各車廠通常在與監管機關討論後，就會主動展開召回作業；NHTSA去年11月升級調查後，罕見地致函要求特斯拉召回。

特斯拉對這項要求暫未置評，但須在27日前回覆NHTSA；若特斯決定不同意召回，須提出「完整解釋」。一旦如此，NHTSA將可把這項要求升級為公聽會，最終尋求透過法院強制特斯拉召回這些車輛。

其他車廠的一些安全召回行動曾高達數百萬輛，相較之下，NHTSA要求特斯拉召回的規模不大；然而，這個規模對特斯拉而言相對極大，因為該公司迄今出廠的車輛數量遠低於一些同業。特斯拉去年的全球交車量接近50萬輛，美國地區占其中20.6萬輛。

研調機構Guidehouse Insights分析師阿布薩米德表示，NHTSA提出的召回要求非常重大，特斯拉可能須支出3億至5億美元才能解決車輛瑕疵。

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