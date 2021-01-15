8兆美元…ETF規模創高
2020年指數股票型基金（ETF）的淨流入金額創紀錄新高，推升全球ETF總資產規模升抵有史以來最高的8兆美元。
金融時報報導，根據倫敦顧問公司ETFGI，去年全球流入ETF（基金及商品）的金額高達7,629億美元，較2019年淨流入額5,690億美元成長34%，也比2017年創下的年度最高流入紀錄的6,540億美元，高出16.6%。
ETF去年的吸金速度急遽上升，因為各國央行劇烈降息並提供大規模緊急流動性以穩定股市。在央行激進的寬鬆政策下，流入黃金ETF的資金也達到創紀錄的449億美元，拉抬金價去年8月站上每英兩2,000美元。
由於對傳統主動型基金公司的高手續費及令人失望的績效日益不滿，投資人自全球金融危機以來投入ETF的新資金超過了4.6兆美元。這股趨勢使得ETF產業的兩大咖貝萊德（BlackRock）與先鋒集團（Vanguard），成為全球最大的兩家資產管理公司。
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