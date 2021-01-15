疫苗配送 新興市場痛點

新冠病毒疫苗配送的正面進展，正帶動資金進入新興市場，但或許未能完全反映一些最貧窮國家疫苗供給嚴重不足的困境。各國疫苗的接種和配送進度步調不同，也讓今年新興市場的投資前景充滿不確定性。

路透報導，各國疫苗供給的進度不同，逐漸成為今年的投資主題；以色列快速推動接種作業，已推升錫克匯率觸及24年高點，也扶助該國股市；智利計劃第2季時完成全民接種，助披索匯率過去一個月來上漲1.3%。

菲律賓14日授權緊急使用輝瑞和BioNTech合作開發的疫苗，第一批疫苗預計在第1季送達，中國大陸的科興生技公司也已提出緊急使用授權申請。印度準備自16日起展開大規模接種作業，第一階段的目標是為3億人施打疫苗，激勵股市14日小漲0.2%，持續朝5萬點大關挺進。

相較下，南非蘭德、巴西里爾匯率近來挫跌，部分原因是市場對兩國的疫苗供給產生疑慮，以及南非出現變種新冠病毒擴散。

去年底，投資人大舉湧入新興資產，押注這些地區的經濟將強勁復甦，但復甦前景也部分取決於疫苗，而新興市場的疫苗配送進度預料將落後於先進國家。

花旗集團的訪調顯示，多數投資人預期今年下半年疫苗將可廣泛配送至新興市場，但這也暗示，對於疫情再次升溫或接種作業延誤等潛在的回檔風險，市場幾乎都沒有反映。

花旗新興市場策略主管威勒指出，投資人看好全球成長時，會買進新興貨幣，但匯率變動有六成是受到全球因素的影響，例如美元展望，如今拜登政府擴大財政支出的預期已推升美債殖利率，推升美元匯率，也讓美元的前景更難掌握。