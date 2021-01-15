疫苗配送 新興市場痛點

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

新冠病毒疫苗配送的正面進展，正帶動資金進入新興市場，但或許未能完全反映一些最貧窮國家疫苗供給嚴重不足的困境。各國疫苗的接種和配送進度步調不同，也讓今年新興市場的投資前景充滿不確定性。

路透報導，各國疫苗供給的進度不同，逐漸成為今年的投資主題；以色列快速推動接種作業，已推升錫克匯率觸及24年高點，也扶助該國股市；智利計劃第2季時完成全民接種，助披索匯率過去一個月來上漲1.3%。

菲律賓14日授權緊急使用輝瑞和BioNTech合作開發的疫苗，第一批疫苗預計在第1季送達，中國大陸的科興生技公司也已提出緊急使用授權申請。印度準備自16日起展開大規模接種作業，第一階段的目標是為3億人施打疫苗，激勵股市14日小漲0.2%，持續朝5萬點大關挺進。

相較下，南非蘭德、巴西里爾匯率近來挫跌，部分原因是市場對兩國的疫苗供給產生疑慮，以及南非出現變種新冠病毒擴散。

去年底，投資人大舉湧入新興資產，押注這些地區的經濟將強勁復甦，但復甦前景也部分取決於疫苗，而新興市場的疫苗配送進度預料將落後於先進國家。

花旗集團的訪調顯示，多數投資人預期今年下半年疫苗將可廣泛配送至新興市場，但這也暗示，對於疫情再次升溫或接種作業延誤等潛在的回檔風險，市場幾乎都沒有反映。

花旗新興市場策略主管威勒指出，投資人看好全球成長時，會買進新興貨幣，但匯率變動有六成是受到全球因素的影響，例如美元展望，如今拜登政府擴大財政支出的預期已推升美債殖利率，推升美元匯率，也讓美元的前景更難掌握。

疫苗 新興市場 南非

延伸閱讀

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

亞股漲多跌少 投資人聚焦拜登版振興方案

川普砸數兆經濟仍沒起色 拜登將公布新振興計畫

川普任內兩遇彈劾創紀錄 後續重點一次掌握

相關新聞

特斯拉將召回15萬輛車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）13日以安全疑慮為由，要求特斯拉召回約15.8萬輛Model S和Model X...

亞洲石油腦叫缺 價格急漲

整個亞洲今年冬季氣候嚴寒，加上一些最大型的塑膠加工廠重新開工，使區內塑膠生產業者的石油腦（naphtha，又稱石腦油、或...

8兆美元…ETF規模創高

2020年指數股票型基金（ETF）的淨流入金額創紀錄新高，推升全球ETF總資產規模升抵有史以來最高的8兆美元。

石化上下游營運受惠

輕裂廠生產用料石油腦近半個月來大漲逾12.5%，將催出石化市場買氣，預期將帶動上游的乙烯等三大石化基本原料，到下游聚氯乙...

國際封鎖令 撼動企業Q1獲利

各大投資銀行分析師說，多國採取封鎖防疫措施和旅遊限制，可能使第1季預期中的全球經濟復甦與企業獲利成長大打折扣，經濟加速復...

疫苗配送 新興市場痛點

新冠病毒疫苗配送的正面進展，正帶動資金進入新興市場，但或許未能完全反映一些最貧窮國家疫苗供給嚴重不足的困境。各國疫苗的接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。