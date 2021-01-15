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運費飆 衝擊全球製造業
全球貨櫃短缺與船運費用飆漲，近來已開始衝擊全球製造業，迫使部分汽車製造商因零件短缺而被迫減產或停工，成為全球經濟復甦的新阻力。
福斯汽車已被迫削減在德國全球最大汽車製造廠的生產計畫，並警告供應限制可能會擴及全球。正努力採購車用晶片的本田汽車公司，將減少在北美五家工廠的產量。
野村控股全球宏觀研究部門主管蘇博文指出，在美國和歐洲，供應面的瓶頸似乎更明顯，這不利於西方的工業生產，應會造成庫存急劇下降和產出價格的上漲壓力。
運輸問題也正困擾消費者、及為船運貨櫃不足問題所苦的醫療保健等諸多產業。舊金山船務業者Flexport的全球海洋副總裁波斯克斯認為，全世界需要再增加50萬個20呎貨櫃、約足以裝滿25艘正在運營的最大船隻，才能滿足目前需求。
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