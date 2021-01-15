聽新聞
test
0:00 / 0:00

運費飆 衝擊全球製造業

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

全球貨櫃短缺與船運費用飆漲，近來已開始衝擊全球製造業，迫使部分汽車製造商因零件短缺而被迫減產或停工，成為全球經濟復甦的新阻力。

福斯汽車已被迫削減在德國全球最大汽車製造廠的生產計畫，並警告供應限制可能會擴及全球。正努力採購車用晶片的本田汽車公司，將減少在北美五家工廠的產量。

野村控股全球宏觀研究部門主管蘇博文指出，在美國和歐洲，供應面的瓶頸似乎更明顯，這不利於西方的工業生產，應會造成庫存急劇下降和產出價格的上漲壓力。

運輸問題也正困擾消費者、及為船運貨櫃不足問題所苦的醫療保健等諸多產業。舊金山船務業者Flexport的全球海洋副總裁波斯克斯認為，全世界需要再增加50萬個20呎貨櫃、約足以裝滿25艘正在運營的最大船隻，才能滿足目前需求。

舊金山 本田

延伸閱讀

低溫寒害釀農損 南投國姓草莓農卻笑了

高麗菜減產...菜價創新高 農民也擔心疫情影響菜價

空汙來襲！嘉縣啟動應變管控汙染源排放大廠減產降載

晶片大戰 汽車巨頭被迫減產

相關新聞

特斯拉將召回15萬輛車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）13日以安全疑慮為由，要求特斯拉召回約15.8萬輛Model S和Model X...

亞洲石油腦叫缺 價格急漲

整個亞洲今年冬季氣候嚴寒，加上一些最大型的塑膠加工廠重新開工，使區內塑膠生產業者的石油腦（naphtha，又稱石腦油、或...

8兆美元…ETF規模創高

2020年指數股票型基金（ETF）的淨流入金額創紀錄新高，推升全球ETF總資產規模升抵有史以來最高的8兆美元。

石化上下游營運受惠

輕裂廠生產用料石油腦近半個月來大漲逾12.5%，將催出石化市場買氣，預期將帶動上游的乙烯等三大石化基本原料，到下游聚氯乙...

國際封鎖令 撼動企業Q1獲利

各大投資銀行分析師說，多國採取封鎖防疫措施和旅遊限制，可能使第1季預期中的全球經濟復甦與企業獲利成長大打折扣，經濟加速復...

疫苗配送 新興市場痛點

新冠病毒疫苗配送的正面進展，正帶動資金進入新興市場，但或許未能完全反映一些最貧窮國家疫苗供給嚴重不足的困境。各國疫苗的接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。