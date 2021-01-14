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反制新聞付費？Google對澳洲用戶隱藏新聞搜尋

中央社 / 雪梨14日綜合外電報導
Google已開始對本地部分用戶隱藏澳洲新聞網站，這是坎培拉要求科技公司為新聞內容付費給媒體之後，Google所做的「實驗」。 路透社
Google已開始對本地部分用戶隱藏澳洲新聞網站，這是坎培拉要求科技公司為新聞內容付費給媒體之後，Google所做的「實驗」。 路透社

Google已開始對本地部分用戶隱藏澳洲新聞網站，這是坎培拉要求科技公司為新聞內容付費給媒體之後，Google所做的「實驗」。

澳洲打算強制Google與臉書（Facebook）在放上媒體內容時付費，否則就得面臨數以百萬計美元的罰款。這是全球遏制美國數位巨擘權力最激進的動作之一。

這個惹惱科技公司、「世界首見的」規定將於今年實施，適用於臉書動態消息（news feed）與Google搜尋。

澳洲金融評論報（The Australian FinancialReview）報導指出，Google將對一小群搜尋用戶隱藏主要商業新聞媒體內容，包括「新聞集團」（News Corp）旗下報紙以及「衛報」澳洲版（Guardian Australia），但以舊的連結取代或是出現其他網站內容。

Google發言人表示，這是Google「數以萬計實驗」的一環。

這位發言人表示：「我們正在進行一些實驗，評估新聞業務與Google搜尋（Google Search）間的相互影響，各將觸及約1%的澳洲Google搜尋用戶。」

澳洲 Google

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