台積電ADR開高後急殺挫跌逾3% 日月光大漲逾5%
台股ADR周三（13日）漲跌互見，台積電ADR開高走低，盤初創新高後回跌超過3%，但仍較台北交易股票溢價10.4%；日月光ADR大漲超過5%。
道瓊工業指數13日收盤下跌8.22點，跌幅0.03%，報31,060.47點；標普500指數收漲8.65點，漲幅0.23%，報3,809.84點；那斯達克指數收漲56.52點，漲幅0.43%，報13,128.95。
費城半導體指數收盤小漲0.13%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.13 +5.63%
中華電 CHT 39.94 +1.29%
台積電 TSM 119.23 -3.07%
聯電 UMC 8.89 +1.83%
資料來源：彭博資訊
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