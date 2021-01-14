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武漢無肺炎：遲到一年「WHO中國疫調」玩假的？

台積電ADR開高後急殺挫跌逾3% 　日月光大漲逾5%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（13日）漲跌互見，台積電ADR開高走低，盤初創新高後回跌超過3%，但仍較台北交易股票溢價10.4%；日月光ADR大漲超過5%。

道瓊工業指數13日收盤下跌8.22點，跌幅0.03%，報31,060.47點；標普500指數收漲8.65點，漲幅0.23%，報3,809.84點；那斯達克指數收漲56.52點，漲幅0.43%，報13,128.95。

費城半導體指數收盤小漲0.13%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.13 +5.63%

中華電 CHT 39.94 +1.29%

台積電 TSM 119.23 -3.07%

聯電 UMC 8.89 +1.83%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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