他7年前重押特斯拉 如今不脫手 看好每股漲到3萬

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
Jason DeBolt這則推特貼文在網路上瘋傳。他在文中宣布以39歲的年紀退休，並附上證券戶截圖，其中帳面價值逼近1,200萬美元。圖片取自Jason DeBolt的推特帳號
Jason DeBolt這則推特貼文在網路上瘋傳。他在文中宣布以39歲的年紀退休，並附上證券戶截圖，其中帳面價值逼近1,200萬美元。圖片取自Jason DeBolt的推特帳號

正當大多數投資專家都擁抱「多元布局」法則時，散戶投資人Jason DeBolt採取大相逕庭的做法：重押特斯拉。他在7年前首度買進這家電動車廠的股票，持股價值逼近1,200萬美元，並在39歲退休，打算繼續緊抱這檔股票。

財經媒體MarketWatch報導，DeBolt在2013年首度以每股7.5美元價格買進2,500股特斯拉股票，這批股票現今的價值約為220萬美元。如今他手中握有14,850股特斯拉股票，平均成本為每股58美元。

就像是其他買進特斯拉股票致富的投資人，作為「特斯拉富豪」一員（Teslanaires）的DeBolt上周在社群媒體上慶祝他賺進的暴利，特斯拉股票直到11日收跌前，已連續11個交易日走揚。

他在推特上發文宣布，他在1月8日以39歲的年紀退休，並附上證券戶截圖，帳面價值逼近1,200萬美元，「我在可預見的未來不會賣掉任何（特斯拉）股票」。

當特斯拉投資人對賺進大筆財富而歡呼雀躍時，Ritholtz財富管理公司投資組合經理Ben Carlsong說，儘管DeBolt這類的故事令人嫉妒，但這種方法並不適合大多數人。他指出，這種做法是將畢生積蓄投入一項可能狂賺的投資，同時把自身家庭置於孤注一擲的風險中。

DeBolt今年39歲，沒有妻小，並且無懼股市起伏，他不僅投入大把金額買進特斯拉股票，去年更承受了一天內虧損130萬美元的壓力，而他似乎仍不擔心持股價值在未來暴跌的可能性。

DeBolt對特斯拉前景充滿信心。他受訪時表示，他認為特斯拉剛剛起步，且在50年內可能都找不到一家像特斯拉這樣的公司，「如果未來不再拆股的話，到2030年，我們最終將看到特斯拉股票，每股達到20,000至30,000美元。」

散戶投資人Jason DeBolt在7年前首度買進這家電動車廠的股票，現在賺進千萬美元，並在39歲退休，但他打算繼續緊抱這檔股票不放。歐新社
散戶投資人Jason DeBolt在7年前首度買進這家電動車廠的股票，現在賺進千萬美元，並在39歲退休，但他打算繼續緊抱這檔股票不放。歐新社

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