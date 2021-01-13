他7年前重押特斯拉 如今不脫手 看好每股漲到3萬
正當大多數投資專家都擁抱「多元布局」法則時，散戶投資人Jason DeBolt採取大相逕庭的做法：重押特斯拉。他在7年前首度買進這家電動車廠的股票，持股價值逼近1,200萬美元，並在39歲退休，打算繼續緊抱這檔股票。
財經媒體MarketWatch報導，DeBolt在2013年首度以每股7.5美元價格買進2,500股特斯拉股票，這批股票現今的價值約為220萬美元。如今他手中握有14,850股特斯拉股票，平均成本為每股58美元。
就像是其他買進特斯拉股票致富的投資人，作為「特斯拉富豪」一員（Teslanaires）的DeBolt上周在社群媒體上慶祝他賺進的暴利，特斯拉股票直到11日收跌前，已連續11個交易日走揚。
他在推特上發文宣布，他在1月8日以39歲的年紀退休，並附上證券戶截圖，帳面價值逼近1,200萬美元，「我在可預見的未來不會賣掉任何（特斯拉）股票」。
當特斯拉投資人對賺進大筆財富而歡呼雀躍時，Ritholtz財富管理公司投資組合經理Ben Carlsong說，儘管DeBolt這類的故事令人嫉妒，但這種方法並不適合大多數人。他指出，這種做法是將畢生積蓄投入一項可能狂賺的投資，同時把自身家庭置於孤注一擲的風險中。
DeBolt今年39歲，沒有妻小，並且無懼股市起伏，他不僅投入大把金額買進特斯拉股票，去年更承受了一天內虧損130萬美元的壓力，而他似乎仍不擔心持股價值在未來暴跌的可能性。
DeBolt對特斯拉前景充滿信心。他受訪時表示，他認為特斯拉剛剛起步，且在50年內可能都找不到一家像特斯拉這樣的公司，「如果未來不再拆股的話，到2030年，我們最終將看到特斯拉股票，每股達到20,000至30,000美元。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言