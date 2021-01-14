玉米期貨價 攀七年高峰

玉米價格飆上逾七年來最高峰，原因是美國農業部下修國內玉米庫存的幅度超過預期，黃豆價格也寫下2014年來最高紀錄。

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米3月期貨13日盤中大漲4.2%，報每英斗5.39美元，就交易最活躍合約而言，為2013年6月以來最高價。玉米自11日收盤以來的漲幅超過8%，可望創2012年以來最大兩日漲幅。

大連商品交易所玉米期貨也連續第十天走高，並刷新歷史紀錄，增強中國大陸須進口更多玉米的預期心理，以抑制價格。

美國農業部對2020/21年度結束時的玉米庫存量預估，下調至七年低點，下修幅度比分析師原估還大。

農業大宗商品持續走高，原因包括中國大陸擴大進口黃豆、玉米及小麥，美國農作物收成不如預期，阿根廷關鍵產區天氣乾旱，全球最大小麥出口國俄羅斯，也在考慮是否調整出口關稅，這些都使市場面臨農作物供應風險。聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指標，在去年12月攀抵六年高點，而穀物價格大漲，可能會進一步刺激通膨。