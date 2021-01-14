玉米期貨價 攀七年高峰

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

玉米價格飆上逾七年來最高峰，原因是美國農業部下修國內玉米庫存的幅度超過預期，黃豆價格也寫下2014年來最高紀錄。

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米3月期貨13日盤中大漲4.2%，報每英斗5.39美元，就交易最活躍合約而言，為2013年6月以來最高價。玉米自11日收盤以來的漲幅超過8%，可望創2012年以來最大兩日漲幅。

大連商品交易所玉米期貨也連續第十天走高，並刷新歷史紀錄，增強中國大陸須進口更多玉米的預期心理，以抑制價格。

美國農業部對2020/21年度結束時的玉米庫存量預估，下調至七年低點，下修幅度比分析師原估還大。

農業大宗商品持續走高，原因包括中國大陸擴大進口黃豆、玉米及小麥，美國農作物收成不如預期，阿根廷關鍵產區天氣乾旱，全球最大小麥出口國俄羅斯，也在考慮是否調整出口關稅，這些都使市場面臨農作物供應風險。聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指標，在去年12月攀抵六年高點，而穀物價格大漲，可能會進一步刺激通膨。

玉米 期貨交易

延伸閱讀

證交所：投資人注意ETF溢價及終止上市風險

元大期深耕校園 推大專院校外匯模擬交易競賽

市售豌豆莢、甜豆莢殘留農藥嚴重！ 專家教「洗菜秘訣」別傻吃農藥

富邦期貨：聚焦營收成長及具漲價題材族群

相關新聞

美上月CPI升1.4% 高於預期

美國12月消費者物價指數（CPI）上揚，因汽油消費增加推升油價；不過，核心通膨率的增速放緩，主因新冠疫情升溫持續衝擊美國...

加國零售巨擘擬併家樂福

旗下經營Circle K連鎖便利超商的加拿大Alimentation Couche-Tard公司（簡稱Couche-Ta...

玉米期貨價 攀七年高峰

玉米價格飆上逾七年來最高峰，原因是美國農業部下修國內玉米庫存的幅度超過預期，黃豆價格也寫下2014年來最高紀錄。

ECB看好歐元區復甦

歐洲央行（ECB）總裁拉加德13日表示，儘管歐元區各國疫情復熾，且紛紛重新實施封鎖措施，但只要這些管制措施在3月底前解除...

Fed官員：不急著討論縮表

聯準會（Fed）兩位官員表示，此時新冠肺炎疫情仍在肆虐，尚不宜討論減少對美國經濟支持的議題。這幾天陸續有Fed官員提議今...

特斯拉揮軍印度 成立公司

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已在印度註冊成立公司，正式進軍印度市場；特斯拉擴張事業版圖之際，料將加劇印度電動車市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。