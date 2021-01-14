Fed官員：不急著討論縮表

聯準會（Fed）兩位官員表示，此時新冠肺炎疫情仍在肆虐，尚不宜討論減少對美國經濟支持的議題。這幾天陸續有Fed官員提議今年不妨就此議題進行討論，引發市場關注。

聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德12日接受華爾街日報線上訪談時說：「我們希望先度過這次疫情，並看到塵埃落定，然後才能思考資產負債表政策何去何從。」

他指出，前景將取決於成功推廣疫苗以及疫情的發展。博拉德說：「我們勢必得看看所有這些進展如何。然後我們才可以做出判斷，」他今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）沒有政策表決權。

波士頓聯邦準銀總裁羅森格倫同日也明確表示，他不想參加何時削減購債規模的討論。他在一場演說後回答問題時表示：「我預期，在我們才只是開始討論減少購買政府債券和抵押貸款支持證券之前，還得等一陣子。」

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克和達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭前一天才分別表示，如果經濟從疫情中的復甦足夠強勁，他們願意討論這個問題。