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加國零售巨擘擬併家樂福

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
加拿大Couche-Tard表示，將尋求收購法國連鎖超市集團家樂福，若這樁價值約200億美元的交易敲定，將形成橫跨大西洋的零售巨人。（路透）
加拿大Couche-Tard表示，將尋求收購法國連鎖超市集團家樂福，若這樁價值約200億美元的交易敲定，將形成橫跨大西洋的零售巨人。（路透）

旗下經營Circle K連鎖便利超商的加拿大Alimentation Couche-Tard公司（簡稱Couche-Tard）表示，將尋求收購法國連鎖超市集團家樂福（Carrefour），若這樁價值約200億美元的交易敲定，將形成橫跨大西洋的零售巨人。

總部在魁北克的Couche-Tard 12日表示，已展開「探索性討論」，擬友善收購家樂福，但談判是否會促成交易，仍不確定。

知情人士透露，Couche-Tard起初開價約每股20歐元，比家樂福12日收盤股價溢價約29%，使這樁併購交易價值約164億歐元（200億美元）。

家樂福股價13日在巴黎早盤最高暴漲16.2%，至每股17.98歐元，市值約145.3億歐元（177億美元）；Couche-Tard股價12日收在41.31加幣，市值將近460億加幣（360億美元）。過去這半年家樂福股價漲逾30%，Couche-Tard跌逾8%。

長久來Couche-Tard營運聚焦於便利商店和加油站，而不是超市。該集團有系統地併購小型同業，先從國內開始，2001年跨足美國，2012年觸角延伸至歐洲，建立起龐大零售王國。最近焦點擺在美國和亞太地區，去年原擬以58億美元買下Caltex澳洲公司，後因新冠肺炎疫情作罷。

收購家樂福有助Couche-Tard擴大歐洲、拉丁美洲市場版圖。家樂福在歐洲經營逾2,800家超市和703家量販店，足跡也及於阿根廷和巴西。家樂福全球雇員約32萬人，是歐洲最大民間雇主，約半數營收來自法國。

Couche-Tard從1980年蒙特婁市郊一個店面起家，如今在北美擁有逾9,000家便利商店，大多兼營加油站。截至去年10月，該集團在歐洲約有2,700個據點。

彭博資訊資料顯示，過去一年來，全球零售業已宣布累計金額1,820億美元的併購交易。若雙方敲定協議，將再添一筆。

家樂福近年來國內市占流失，遭Leclerc和德國折扣零售商侵蝕；海外市場擴張成果好壞參半。兩年前，家樂福把在中國事業80%的股權售予蘇寧易購（Suning.com）。

家樂福 加油站 法國

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