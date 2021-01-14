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亞洲LNG漲勢 超過比特幣

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

亞洲液化天然氣（LNG）行情再創新高，12日漲破30美元，漲勢比比特幣還猛，原因是亞洲氣候嚴寒，推升取暖需求，加上運輸設施短缺、巴拿馬運河壅塞導致供應吃緊，但市場人士也說，這股漲勢可能再過幾周天氣回暖時就轉跌。

標普全球普氏市場12日的數據顯示，能源貿易商Trafigura集團以每百萬英熱單位（MBTU）39.3美元的價格，向法國道達爾（Total）購買LNG；日─韓LNG基準價格同日大漲15%，報每MBTU 32.494美元，改寫標普全球普氏自2009年開始記錄來的最高水準。

這凸顯了LNG行情的巨大轉變，這種燃料受到新冠肺炎疫情衝擊，不到九個月前才創下歷史新低，如今現貨價格從當時的谷底至今已暴漲18倍，凌厲表現甚至超越比特幣等商品，締造全球LNG市場發展的新里程碑。

寒流橫掃亞洲，已促使亞洲這個全球最大LNG消費市場的買家搶購現貨，以補充庫存，但由於市場供應吃緊，貿易商被迫以天價購買LNG。而雪上加霜的是，LNG貨船的短缺造成租船費率升至歷史新高。Sanford C. Bernstein分析師說，運費上漲及市場逆價差（現貨價高於期貨價）表明市場供給緊張。

不過，分析師及貿易商預測，這股驚人漲勢恐怕在未來幾周內就會轉跌，原因是亞洲氣候將會回暖，帶動需求下滑。

標普 比特幣 巴拿馬運河

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