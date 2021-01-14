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發表飛天概念車 通用進軍電動物流車
通用汽車（GM）12日發表一輛豪華飛天概念車，並宣布將進軍正在崛起的電動物流車事業，激勵公司股價漲至十年新高。
通用12日在消費電子展（CES）上發表一段影片，展示旗下豪華車廠牌凱迪拉克即將推出的一輛具備垂直起降功能（VTOL）的單人座飛天車，和另一輛家庭用的電動小巴。
這輛飛天車將是一輛全自駕的全電動車，搭載9萬瓦電動馬達和通用的Ultium電池組，並具有四對螺旋槳，飛行時速最快可達55哩（88公里）。一名資深通用主管表示，這輛概念車「重新塑造了個人運輸的未來」。
另一輛電動小巴，影片中表示將會「很快問世」，其特色在於內裝的環繞式座椅，以及搭載生物辨識感應器、聲控和手勢辨識裝置。
通用也宣布成立新事業部門BrightDrop，並將推出首款電動商用廂型車EV600。聯邦快遞（FedEx）已採購這款車輛，預計今年稍晚就會交車。
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