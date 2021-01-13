全球原物料漲跌大 原油變動農作物漲

2021年開始是原油、礦產與農作物等原物料關鍵的漲跌年。報導分析，經過2020年的疫情摧殘，各大原物料包括原油、農作物和礦產都各自有漲跌，而2021年將是所有原物料價格都有所成長的一年。以原油來說，去年因為疫情價格跌到谷底，但疫情趨緩加上疫苗消息傳出，使得原油價格逐漸恢復，甚至有加速趨勢。

經濟學人報導，石油在去年年初時經歷過一波慘跌，但4月開始，美國德州原油期貨合約的價格已經回升，加上對疫苗的樂觀看待，石油在11月開始攀升至每桶45美金以上，目前已經大致恢復到疫情前的水準，但未來是否會因為疫情變數再度慘跌，還是要端看疫苗發展。

其他原物料，例如黃金在去年8月份，價格首次突破每盎司2000美金，原因是低利率使得貴金屬投資比起國債更具有吸引力，其他衍生商品的價值也有所提升。花旗銀行集團分析，這不僅是受到疫情影響，甚至在疫情爆發前夕，結構性大宗商品（commodity）的資產額已經達到創紀錄的6400億美金。

反之，某些在2020年漲價的商品，是否在2021年會持續漲價下去？在2020年，中國大力增加投資並且填補戰略庫存，受益商品包括用於鋼鐵和電力的鐵礦石和銅，以及小麥、大豆和豬肉等軟產品，加上供應鏈受到疫情限制（疫情爆發導致巴西部分鐵礦石場關閉），加上反聖嬰年，南美洲少雨，導致穀物類原物料價格上漲。

這樣的影響延續到今年。本月11日，阿根廷取消了對玉米出口的禁令，但還是制定上限，俄羅斯則計劃從2月中旬開始對小麥出口徵稅，礦場因為疫情疑慮，仍然面臨開工的風險，加上其他政治或者社會因素，例如秘魯拉斯班巴斯礦場的勞工抗議活動，都會影響礦產供應的穩定度。

高盛銀行認為，大宗商品長期趨勢在未來十年會趨於穩定，「疫情本身就是商品價格週期的結構性催化劑。」近一步分析，除了美元貶值以及隨之而來的商品原物料價格商長以外，疫情也不免會改變全球鱒大幾個經濟體的經濟活動模式，如美國、歐洲和中國官方都明確表示要支持綠色投資，縮小貧富差距，高盛銀行認為，為貧困家庭提供援助會影響相費結構，反過來也會支撐商品價格穩定。

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