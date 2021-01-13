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影／飛行的凱迪拉克！GM發表全自主電動垂直起降飛天車

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國通用汽車（GM）12日在消費性電子展（CES）發表兩款未來感十足的凱迪拉克概念車，包括全自主電動垂直起降飛天車（左）與家庭友善型電動旅行車（右）。路透/GM
美國通用汽車（GM）12日在消費性電子展（CES）發表兩款未來感十足的凱迪拉克概念車，包括全自主電動垂直起降飛天車（左）與家庭友善型電動旅行車（右）。路透/GM

美國通用汽車（GM）12日在消費性電子展（CES）發表一款未來感十足的單人座飛天車，形容這款「飛行的凱迪拉克」能垂直起飛與降落，讓乘客以最高近90公里的時速，直接從空中飛越車水馬龍的城市街道，自一棟大樓趕到另一棟大廈開會，「重新想像個人運輸的未來」。

GM設計主管西姆柯（Mike Simcoe）在發表影片表示，「飛行的凱迪拉克」是GM首度進軍航空行動領域，設計理念針對「時間很寶貴、便利即一切」的關頭，也是一款全自主電動垂直起降（VTOL）無人機，配備電動馬達、一個GM的Ultium電池包、超輕量車架與4具旋轉翼，還具備空對空及空對地通訊能力。

西姆柯還表示，垂直起降是GM的多模態未來（multimodal future）願景關鍵。

GM執行長巴拉（Mary Barra）2020年就指出，該公司正在探索空中計程車等替代運輸模式，12日也同場介紹家庭友善型的凱迪拉克電動旅行車。

這款號稱快要登場的旅行車，車身採用四方形輪廓，讓人想起GM旗下自駕車公司Cruise Automation發表的「Cruise Origin」，還配備前後滑行式車門與全景式玻璃車頂。車內採用環繞式類躺式座位，具備生物識別感應器、聲音控制與手勢識別等功能，但GM婉拒進一步透露詳情。

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