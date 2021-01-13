南韓防疫重挫經濟 咖啡廳健身房求償

因防疫措施難以維生，南韓健身房及咖啡廳老闆要求政府賠償損失。南韓先前因爆發第3波疫情，首都圈宣布進入第2.5階段社交距離規範，導致健身房被迫關門停業，咖啡廳也不能提供用餐服務，對此，健身房及咖啡廳老闆都要求政府賠償數十億韓元的經濟損失。

健身房、咖啡廳求償

根據《韓聯社》報導，南韓皮拉提斯商業協會中203家健身房的老闆12日向首爾西部地方法院提出訴訟，每位老闆要求政府賠償500萬韓元，總金額約10億韓元。這是他們第二次提起訴訟，該組織上個月向首爾南部地方法院提起訴時，求償金額約7.65億韓元。

皮拉提斯商業協會負責人朴柱亨(Park Joo-hyung)表示，「如果政府僅是因為認為唾沫會噴灑在室內運動設施，就施加集會禁令和其他限制措施，他們就必須再重新考慮。」協會聲稱，去年首爾和京畿道周邊地區的新冠病毒感染者中，僅0.64%在健身房感染。南韓12月初宣布首都圈實施第2.5階段社交距離規範，導致許多首都圈的健身房被迫關門停業。

另外，南韓全國咖啡廳所有者協會11日表示，約200名咖啡廳老闆計劃向首爾中央地方法院提起訴訟，要求賠償每人500萬韓元。剛成立該協會的高章秀(Ko Jang-soo)表示，是在無奈下提起訴訟，因政府的防疫規定使他們的生計面臨困境。從去年11月下旬宣布啟動第2階段社交距離規範後，首都圈的咖啡廳就禁止提供用餐服務。

週日首都圈放寬限制

報導指出，目前南韓全國大部分地區的社交距離規範在2階段以下，首都圈則為2.5階段，因近期每日新增確診數下降，政府預計首都圈2.5階段社交距離規範實施到17日，之後放寬限制。

據另則《韓聯社》報導，中央防疫對策本部通報，至13日凌晨零時，境內新增562例確診病例，累計確診達7萬212例。

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