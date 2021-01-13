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神推手！馬斯克分享日本手遊「迷因」 讓這家遊戲公司股價大漲
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的一則推文，讓日本玩具和遊戲製作大廠萬代南夢宮（Bandai Namco）的股價13日盤中大漲4.4%，收盤漲幅也維持4.35%。
馬斯克日本時間13日上午發表了一則推文寫說，「嘿，就是你。你是皇后。你做得到的（Hey you …，Yeah you Queen …，You’re gonna make it! ）」，並配上一張萬代旗下遊戲「偶像大師」（THE IDOLM@STER）系列的角色「輿水幸子」的哏圖，立刻引起日本網友的熱烈討論。
偶像大師系列是萬代從2005年開始推出的偶像養成模擬遊戲，玩家在遊戲中將扮演偶像們的製作人，培養他們成為明日之星。輿水幸子則是2011年推出的系列遊戲「偶像大師灰姑娘女孩」裡的角色。
馬斯克發表這則推文的原因目前不明，但輿水幸子在遊戲內初次登場的日期剛好也是1月13日。
日本證券（Securities Japan）調查情報部長大谷正之表示，馬斯克的這則推文或許能提高這款遊戲和這個角色在海外的知名度，萬代正在強化該公司的智慧財產權（IP）使用策略。「馬斯克身為一家全球性、快速成長企業的領導人，竟能對日本的遊戲角色如此了解，這種反差讓人十分吃驚。」
Hey you …— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021
Yeah you Queen …
You’re gonna make it! 💕💕 pic.twitter.com/LrqdIrbIyd
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