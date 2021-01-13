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Netflix花7億進軍南韓 在地化影集成趨勢

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
Netflix在南韓當地租用攝影棚，計劃大舉進入南韓影視市場。圖為Netflix原創驚悚打怪韓劇《Sweet Home》宣傳照。（Photo from Netflix）
Netflix在南韓當地租用攝影棚，計劃大舉進入南韓影視市場。圖為Netflix原創驚悚打怪韓劇《Sweet Home》宣傳照。（Photo from Netflix）

Netflix近年的影音內容投資從美國分散到世界各國，尤其在亞洲深耕，在投資重點國之一的南韓，Netflix近五年已經陸續投資7億美金，今年更在當地租下兩個大攝影棚，意味著往後會在Netflix看到更多韓國原創內容，也暗示在地化內容是下一波串流大戰的重點戰場。

Netflix自2017年投資了由韓國導演奉俊昊執導的電影《玉子》，斬獲約5000萬美金票房的成功，接續又與韓國製片公司合作了約70部電影和電視劇，並在全世界190多個國家/地區製作，著名作品包括《Sweet Home》、《愛的迫降》等。

投資亞洲原創影集

好萊塢報導者報導，Netflix在今年於南韓當地租下兩個大型攝影棚，一個是含有6個攝影棚、總計9000平方公尺大的YCDSMC，另一個是約7000平方公尺的三星攝影棚。Netflix表示，在南韓當地設立拍攝據點，有助於未來投資更多在地的優秀劇集和電影，以及合作產出更多原創內容。

報導分析，Netflix近年逐漸將投資的重心，從美國移往各個國家，尤其在亞洲不斷深耕，除了上架大量亞洲的劇集、電影和動畫，也積極製作在地化的原創內容，如台灣的《罪夢者》、南韓的《李屍朝鮮》、日本的《今際之國的闖關者》，都是Netflix與當地攝影團隊合作推出的原創內容。

斥巨資進駐南韓市場

Hypebeast報導，身為投資重點對象的南韓，過去五年Netflix已經大筆挹注約7億美金，並於2020年9月正在韓國成立分部，今年3月也計劃開設當地的工作室。目前Netflix在韓國擁有約362萬名訂戶，目標不只是成為一家外資串流平台，而是能和韓國本土媒體並列競爭。

媒體分析，Netflix大規模進入南韓，勢必會在南韓影視界造成轟動，畢竟Netflix資金雄厚，且身為外企，拍攝方式和題材較為自由。另外，其他大型串流媒體平台是否會接續Netflix的腳步，在各個國家投入在地化內容製作，也是未來值得關注的議題。

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南韓 Netflix

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