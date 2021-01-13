川普續制裁中企 阿里巴巴、騰訊入列

川普想在下台前制裁更多中國廠商！雖然美國總統川普將於20日下台，但在下任前仍持續加強對中貿易戰力道，近日更傳出將制裁35家與中國軍方有關的民間企業，其中還包括互聯網龍頭阿里巴巴與騰訊，不過這2家公司估計至少獲得美國民間投資1兆美元，如果對他們進行制裁，美國恐將「自傷七百」。

卸任前加強制裁力道

根據《半島電視台》透露，川普總統打算在下台前繼續對中國公司進行制裁，以落實他對中國進行貿易戰的主張，這波制裁名單預計將有35家中國民營企業，美國政府懷疑他們背後有中國人民解放軍的支持，名單居然包含阿里巴巴與騰訊。

這2家公司合計市值1.3兆美元，阿里巴巴2007年在美國IPO（首次發行股票）時還創下過去股價最高的紀錄，投資集團高盛估計，美國民間對這2家公司進行至少1兆美元的投資與持有信託憑證，瑞士銀行也估計阿里巴巴有3分之1由美國人持股、騰訊則是12%。

因此對這2家公司進行制裁對美國也會帶來傷害，不過川普先前已經讓金融界對中國移動、中國通訊與中芯半導體等具有強烈中國官方色彩的「國家冠軍」企業（意即透過國家力量壟斷市場而發展的公司）進行制裁，對中國公司造成頗大的傷害，也讓中國外交部痛批美國無理打壓外國廠商。

美中貿易紛爭難解

瑞士銀行也分析，拜登上台後可能會撤銷這些禁令，但新政權剛上任不會馬上對中國放軟，因此在短時間內不會調整美、中之間在過去川普設下的貿易障礙或是制裁，上周川普才以「定位政府官員」為由，禁止阿里支付與騰訊的QQ錢包在美國境內使用。

《日本時報》提到，阿里巴巴旗下的螞蟻金服原定去年11月將於香港進行IPO，如果成功會是人類有史以來最大規模的上市，但後來卻無疾而終，外界都認為是中國政府的干預，這也讓外國投資人對於阿里逐漸卻步，畢竟他們受到中國政府干擾的機會太高，恐影響投資人信心。

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