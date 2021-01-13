通用汽車在CES發表飛天車計畫 激勵股價創新高
通用汽車（GM）在今年的消費性電子展（CES）發表一款可送貨的電動廂型車，和透露未來可能深入研究飛天車的潛在計畫，這項消息激勵GM股價創新高。
GM 12日早盤勁揚8.8%，報每股48.95美元，尾盤漲幅收斂至6.3%，報每股47.82美元，分別創下2010年再度上市以來的最高單日價位和收盤價。
GM執行長巴拉和其他主管在CES大會中討論這項計畫。今年的CES改在線上舉行。
GM在CES發表的EV600電動廂型車，預計今年稍晚透過旗下新的商業事務部BrightDrop負責銷售。這個部門正計劃推出完整的電動產品組合，不只有電動車，還包括12日發表的一款送貨推車。
GM旗下豪華車品牌凱迪拉克 （Cadillac）也宣布，首度進軍個人空中行動服務領域，包括推出一款自駕車和具備垂直升降功能（eVTOL）的電動車，後者又稱為飛天車或空中計程車。
GM全球設計副總Michael Simcoe表示，每個概念都反映乘客在特定時間的需求和期望，也反映GM對未來運輸的願景。
影片鏈結：https://youtu.be/Fsu94jbrZLw
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