AMD、輝達新品齊發！伺服器晶片、電競筆電顯示卡搶市

晶片大廠輝達（Nvidia）與超微（AMD）12日分別發表新產品，超微宣布將推出可用於筆電、遊戲主機與資料中心伺服器的一系列處理器，要積極瓜分英特爾的市占；輝達則宣布採用新一代「Ampere」架構的「GeForce RTX 30」系列顯卡，今年可望與超過70款筆電合作。

日經新聞報導，超微執行長蘇姿丰在美國消費性電子展（CES）發表演說時，暗示超微新一代伺服器晶片性能優於英特爾的產品。她說，一些新品最快在下月上市，「第3代Epyc（伺服器晶片）將重新設定資料中心運算的標竿」，這款產品將在本季稍後正式推出。

蘇姿丰表示，超微目前的伺服器晶片客戶包括Google、亞馬遜雲端服務部門AWS、騰訊雲、微軟和甲骨文。她說，隨著疫情加速數位轉型，2020年是超微最具生產力的一年，「超微在雲端基礎設施與個人電腦方面促進了高性能運算」。

此外，蘇姿丰也介紹新的筆電處理器，形容是「為電玩玩家提供世界上最快的運算體驗」。

另據venturebeat報導，繪圖晶片大廠輝達同日也公布新品計畫，包括全部使用輝達針對行動裝置優化的Max-Q技術的圖形處理器（GPU）RTX 3060、RTX 3070、與RTX 3080。

輝達Geforce OEM總經理Kaustubh Sanghani表示：「在旋風式席桌機市場後，我們的Nvidia Ampere架構現在正驅動全世界最快的筆電。」「在電玩筆電中，沒甚麼比運算效率更重要的。這個市場在過去七年成長七倍。」

搭載輝達RTX 3070、3080處理器的筆電將在本月稍後上市，搭載RTX 3060的筆電則會在隨後推出。