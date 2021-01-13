紐約油價創下10個月新高 金價中止4連跌 銅鎳反彈

油價上漲至10個月新高，美元走弱為已經受到全球供應趨緊的預期心理提供了支撐。美國公債殖利率下降且美元回落，也刺激以黃金作為替代資產的需求。銅價和鎳價反彈，因美國實施更多刺激計畫的前景提振需求。以下是整理自彭博的商品行情：

●紐約油價突破53美元

周二紐約原油期貨上漲1.8％，因美元下跌提高了以美元計價的大宗商品的吸引力。原油價格連續六天上漲，持續上漲是5月以來最長；油價走高也受益於沙烏地阿拉伯上周承諾將在未來幾個月削減產量，

根據彭博調查，上周美國原油庫存預計出現下降，這也為市場注入了樂觀情緒。石油業資助的美國石油學會將於周二公布庫存數據。

2月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲了96美分，收於每桶53.21美元。3月交割的布蘭特原油期貨價格上漲92美分，收於每桶56.58美元。

●黃金價格止住連續四天的跌勢

「主要是由於通膨風險出現，我們認為市場將看到資金持續向黃金的配置，」 渣打的貴金屬分析師Suki Cooper周二在接受彭博電視台採訪時說： 「因此我們認為，在第1季的過程中，黃金價格將再次上探2,000美元。」

紐約時間下午2:57，現貨黃金上漲0.5%至每英兩1,853.86美元，此前一度下跌0.3%。白銀上漲2.7%，白金和鈀金也走高。

●銅和鎳價回升

美國當選總統喬·拜登勢將在周四推出一個數兆美元的經濟刺激計畫，這可能會提振建築業和製造業，並有助於工業金屬。聯準會（Fed）官員則表示，財政支持增加和疫苗大規模投放，可能會帶動下半年美國經濟強勁復甦。

高盛預測鋁、鎳和鋅在內的多種基本金屬將上漲。高盛在報告中稱：「我們預計，隨著中國需求旺季與西方工業供應鏈的復甦趨勢相吻合，全球金屬需求進入第二季度後將出現前所未有的同步成長。」

倫敦金屬交易所（LME）期銅上漲1.4%至每噸7,975.50美元，周一曾下挫3.3%，為三個月多以來最大跌幅。 LME市場的所有基本金屬均走高，鎳上漲3.4%。