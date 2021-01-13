快訊

克拉夫特來不了台灣 美國國務院取消所有出訪

全球首宗「大猩猩病例」？聖地牙哥動物園感染之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電ADR小漲0.3%再攀高 與費半同創歷史新高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二小漲0.3%收123.00美元，較台北交易股票溢價16.6%，與費城半導體指數再創歷史新高。費半終場漲0.6%。

美國股市三大指數周二小漲，投資人評估經濟復甦前景及新冠肺炎疫苗接種的影響，科技和社交媒體公司走弱，限制了漲幅。

道瓊工業指數上漲60點，收31,068.69點，漲幅0.2%。標普500指數上漲1.58點，至3801.19點，漲幅不到0.1%。那斯達克綜合指數上漲36點，至13,072.43點，漲幅0.3%。

台灣加權股價指數昨天下跌56.60點收15,500.70點。台積電漲1.2%收591.00元。聯電跌3.1%收48.45元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 94.53 +0.45 92.20 2.53

中華電 CHT 110.44 -0.35 111.00 -0.50

台積電 TSM 689.02 +0.33 591.00 16.59

聯電 UMC 48.90 -3.54 48.45 0.94

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 新冠肺炎 台股

延伸閱讀

許宗力：法官「熊貓眼」司改打折扣 審檢辯推ADR解紛爭

台積電6nm製程打造 聯發科確認1/20揭曉新款天璣系列處理器

台股上演大驚奇 誰是下一個台積電、聯電？

外資今賣超台積電7,167張 終止連11買

相關新聞

利率觸疫情新高 科技股拖累股指

交易員評估了利率走升、可能的紓困措施和政壇混亂後，股指大多持平。

Fed縮表升息 市場揣測時間表

聯準會（Fed）多位官員表示，擴大財政支持和疫苗大規模接種，可望促成下半年美國經濟復甦，導致市場揣測年底前Fed可能縮減...

豪車銷售 賓士五連霸

最新數據顯示，賓士（Mercedes Benz）去年全球銷量為216.6萬輛，擊敗寶馬（BMW），連續第五年奪得全球豪華...

美中貿易戰 川普沒討到便宜

美國總統川普2018年開始對進口中國大陸產品加徵關稅時，曾有一段著名的推文：「貿易戰打得好，輕鬆贏」，但結果顯然令他捶胸...

狂人回歸商界 路障多

美國國會暴亂後，許多企業不想再跟總統川普有任何瓜葛，他們雖不會使還有幾天就要卸任的川普做出多大改變，卻能影響川普回歸商界...

大摩不再預期美元走貶

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元表現的DXY美元指數，12日在平盤附近狹幅波動，不過仍穩守90點大關，截至11日已連四天上揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。