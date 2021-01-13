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台積電ADR小漲0.3%再攀高 與費半同創歷史新高
台積電ADR周二小漲0.3%收123.00美元，較台北交易股票溢價16.6%，與費城半導體指數再創歷史新高。費半終場漲0.6%。
美國股市三大指數周二小漲，投資人評估經濟復甦前景及新冠肺炎疫苗接種的影響，科技和社交媒體公司走弱，限制了漲幅。
道瓊工業指數上漲60點，收31,068.69點，漲幅0.2%。標普500指數上漲1.58點，至3801.19點，漲幅不到0.1%。那斯達克綜合指數上漲36點，至13,072.43點，漲幅0.3%。
台灣加權股價指數昨天下跌56.60點收15,500.70點。台積電漲1.2%收591.00元。聯電跌3.1%收48.45元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 94.53 +0.45 92.20 2.53
中華電 CHT 110.44 -0.35 111.00 -0.50
台積電 TSM 689.02 +0.33 591.00 16.59
聯電 UMC 48.90 -3.54 48.45 0.94
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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