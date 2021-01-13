WhatsApp強制分享資料 土耳其兩機構立案調查

中央社 / 安卡拉12日專電

土耳其競爭事務主管機關競爭局11日就通訊軟體WhatsApp更新隱私條款一事展開調查後，監督機構個人資料保護局今天也宣布，已經對WhatsApp啟動正式調查。

WhatsApp於7日更新隱私條款，啟動App時跳出對話框指出，使用者須按下「同意」接受將包括電話號碼和手機所在位置等資料分享給臉書公司（Facebook），2月8日起才能繼續使用WhatsApp。

WhatsApp是土耳其人最常使用的即時通訊應用程式，更新隱私條款的做法引發土耳其用戶反彈而發起抵制，「#刪WhatsApp」（#WhatsAppSiliyoruz）主題標籤已經成為社群媒體上最熱門話題之一。用戶並以實際行動下載本土通訊軟體BiP、Dedi，以及其他應用程式Signal和Telegram。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，個人資料保護局（Personal Data Protection Board）今天開會，針對WhatsApp更新隱私條款做法進行討論，並且決定就WhatsApp的資料處理條件、在海外的資料傳輸及基本原則等面向啟動正式調查，將於2月8日進行重新評估。

土耳其競爭局（Competition Board）11日宣布，已就WhatsApp更新隱私條款做法是否違反「競爭保護法」中避免企業濫用巿場主導地位的規範，對WhatsApp和臉書啟動正式調查，在調查結論出爐前，WhatsApp不得要求用戶同意分享資料。

與此同時，臉書也必須停止分享用戶資料，並且對所有用戶公告相關做法。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）新聞辦公室總統府新聞署和國防部都已宣布不再使用WhatsApp。新聞署與記者進行聯繫的群組已經改用土耳其電信龍頭Turkcell旗下的通訊軟體BiP。

土耳其 社群媒體 艾爾段

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