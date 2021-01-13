美中貿易戰 川普沒討到便宜

美國總統川普2018年開始對進口中國大陸產品加徵關稅時，曾有一段著名的推文：「貿易戰打得好，輕鬆贏」，但結果顯然令他捶胸頓足，不僅美中貿易逆差持續擴大、大陸出口展現韌性，美企也仍留大陸，鐵鏽帶依舊生鏽，美國消費者則承擔了關稅的苦果。

彭博資訊報導，川普如何敗下陣來？首先是美中逆差擴大。最新數據顯示，去年1-11月美中貿易逆差達2,870億美元。2019年逆差額雖比2018年減少，但仍高於2016年川普就任前水準。

其次，美對陸的逆差偏高，證明大陸製造業者非常強韌。在美中貿易戰後，大陸出口反而擴張，2019年東協十國已取代美國，成為大陸的第二大貿易夥伴。隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落實，大陸與東南亞的貿易關係將更鞏固。

再者，美國企業仍留在中國。川普力推美企鮭魚返鄉，但並無充分證據顯示美商開始轉移。2016年美企在大陸的外人直接投資（FDI）為129億美元，2019年為133億美元。去年9月的調查顯示，上海附近200多家美國製造業者中，75%以上表示不打算將產能移出中國。

因此，美國鐵鏽帶依舊生鏽。川普2016年競選時曾保證將使「鐵鏽帶」恢復生機，但結果未如其願。美國2019年製造業就業人數成長平平，部分是因為出口下降。即使是備受關稅保護的鋼鐵業，就業依然減少，顯示貿易戰並未明顯改變美國製造業的衰落軌跡。

最後，川普一再宣稱中國對美國支付關稅。經濟學家深入研究後，意外發現美國加徵關稅後，大陸出口商並未降低對美出口品的價格以維持競爭力，這表示大部分的關稅其實是由美國企業與消費者承擔。依據美國國家經濟研究局的報告指出 ，關稅使美國企業2018年共損失約168億美元。

現在輪到拜登決定是否還要繼續跟中國打貿易戰。拜登已表示，他不會立刻就取消關稅，而會重新檢視「第一階段」貿易協定。